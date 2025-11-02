Έτοιμος για το... προσπέρασμα ο Απόλλωνας και για να στείλει... μηνύματα

Ο αγώνας κυπέλλου απέναντι στη ΜΕΑΠ αποδείχθηκε μία καλή πρόβα για τον Απόλλωνα ενόψει του απαιτητικού αποψινού αγώνα (19:00) ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Αλφαμέγα».

Οι κυανόλευκοι έδειξαν σοβαρότητα και πρόσφεραν γκολ και θέαμα. Τώρα είναι όμως που θα μετρήσουν δυνάμεις και κατά πόσο θα μπορούν να ακολουθήσουν το... τρένο. Απέχουν έναν βαθμό από τους Λαρνακείς και πηγαίνουν στο ντέρμπι με ξεκάθαρο στόχο το τρίποντο. Άπαντες στο Κολόσσι θέλουν να στείλουν μήνυμα πως τα σκαμπανεβάσματα της φετινής χρονιάς αποτελούν παρελθόν και πως μπορεί για πολύ περισσότερα.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, ο Σωφρόνης Αυγουστή δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Μάρκοβιτς, καθώς και στον Μπράουν, ο οποίος υπέστη συνδεσμική κάκωση στο γόνατο στο παιχνίδι κυπέλλου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν απουσία για τουλάχιστον 3-5 βδομάδες.

Ελάχιστες είναι επίσης οι πιθανότητες συμμετοχής των Καστέλ και Μαλεκκίδη. O κόσμος της ομάδας αναμένεται να δώσει βροντερά το «παρών» του, καθώς πάνω από 4.000 φίλοι του Απόλλωνα αναμένεται να βρεθούν στο γήπεδο.