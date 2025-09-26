ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σλοτ: «Ένα χρόνο εκτός ο Λεόνι, στη λίστα του Champions League ο Κιέζα»

Αλλαγές στην λίστα των ρεντς.

Ο Λεόνι υπέστει ρήξη χιαστού στο αριστερό του γόνατο την Τρίτη στο ντεμπούτο του με τη Λίβερπουλ, μετά από ένα εξαιρετικό 79λεπτο στο Carabao Cup εναντίον της Σαουθάμπτον. 
 
 «Νιώθει πεσμένος επειδή έσκισε τον σύνδεσμο, πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για περίπου ένα χρόνο», είπε ο Άρνε Σλοτ για τον 18χρονο Ιταλό, επιβεβαιώνοντας τη διάγνωση, η οποία είχε ήδη διαρρεύσει την Τετάρτη. 
 «Είναι τόσο νέος, ήρθε σε μια νέα χώρα και έπαιζε τόσο καλά στο πρώτο του παιχνίδι. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι θετικό σε αυτή την κατάσταση, αν και πρέπει να προσπαθήσουμε. Νομίζω ότι ο κύριος λόγος είναι ότι είναι τόσο νέος και ότι έχει ακόμα πολλά χρόνια καριέρας μπροστά του αφού αναρρώσει από αυτόν τον τρομερό τραυματισμό». 

 Η Λίβερπουλ επένδυσε 30 εκατομμύρια ευρώ αυτό το καλοκαίρι για να πείσει την Πάρμα να πουλήσει τον Λεόνι, φέρνοντάς τον στην Premier League, προορίζοντας τον ως διάδοχο του  Φαν Ντάικ Ο τραυματισμός του αφήνει τον Σλοτ με μόνο τρεις κεντρικούς αμυντικούς στην ομάδα του: τους βασικούς Φαν Ντάικ και Κονάτε, και τον Τζο Γκόμεζ, τον οποίο η Μίλαν κυνηγούσε εδώ και καιρό στα τελευταία στάδια της μεταγραφικής περιόδου.

 Η άτυχη στιγμή του Λεόνι μετατράπηκε σε ευκαιρία για τον Φεντερίκο Κιέζα. Ο πρώην επιθετικός της Γιουβέντους είχε αποκλειστεί από την αποστολή της Λίβερπουλ για το Champions League, αλλά βάσει ενός κανόνα που εισήχθη φέτος, μπορεί πλέον να συμπεριληφθεί, αντικαθιστώντας τον σοβαρά τραυματισμένο συμπαίκτη του. 

 Ο Αρνε Σλοτ επιβεβαίωσε την αλλαγή: 
 «Ο Κιέζα, θα είναι στον πάγκο αύριο στον εκτός έδρας αγώνα της Premier League εναντίον της Πάλας και θα είναι διαθέσιμος για το ευρωπαϊκό ταξίδι της Τρίτης στην Κωνσταντινούπολη εναντίον της Γαλατασαράι».

ΔΙΕΘΝΗ

