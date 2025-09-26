Επενδυτικός όμιλος από τις ΗΠΑ προσφέρει 4.5 δισ. λίρες για την ιδιοκτησία της Τότεναμ!

Μια ακόμη ομάδα της Αγγλίας αναμένεται να περάσει σε «ξένα χέρια» και μάλιστα σε επιχειρηματικό όμιλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για την Τότεναμ, η οποία, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» αναμένεται να περάσει στην ιδιοκτησία ενός αμερικανικού επενδυτικού σχήματος, στο οποίο ηγείται ο επιχειρηματίας της πληροφορικής, Μπρούκλιν Ερικ.

Αυτός ο επενδυτικός όμιλος, που διαχειρίζεται κεφάλαια πάνω από 50 δισ. δολάρια, προσφέρει 4.5 δισ. λίρες (!) για ν' αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο, αγοράζοντας το 87% των μετοχών.

Αυτές οι μετοχές είναι στην κατοχή της αγγλικής εταιρίας «ENIC Group», γνωστή στην Ελλάδα από την ιδιοκτησία της ΑΕΚ στα τέλη της δεκαετίας του '90. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο όμιλος αυτός είναι στις τελικές επαφές για την αγορά της Τότεναμ, ενώ ενδιαφέρον έχει δείξει και μια επενδυτική κοινοπραξία από το Κατάρ.