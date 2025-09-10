Οι υπερβάσεις να πιάσουν τόπο

Με την απόκτηση του Μαρσελίνο Γκαρεάσο ολοκληρώθηκε το μεταγραφικό παζλ για τον Απόλλωνα. Ο 25χρονος μέσος αποτέλεσε τη 10η προσθήκη των κυανόλευκων και ήρθε να προστεθεί σε αυτές των Μπράουν, Ροντρίγκες, Λιούμπιτς, Γκασπάρ, Βρίκκη, Καστέλ, Σιήκκη, Τόμας και Μάρκοβιτς.

Η διοίκηση, μετά και την έλευση του επενδυτή Γκαμπριέλ Κρεγκ έδειξε τη διάθεσή της για να ενισχύσει ποιοτικά την ομάδα, με κάποιες από αυτές τις κινήσεις να θεωρούνται υπερβάσεις και επιβάλλεται να πιάσουν... τόπο.

Πλέον, ο Απόλλωνας περνά στην επόμενη φάση και το ζητούμενο όπου είναι η αγωνιστική ανάκαμψη. Η ομάδα καλείται να δείξει χαρακτήρα και αντίδραση εντός των τεσσάρων γραμμών, ειδικά μετά τις δύο ήττες στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ο Σωφρόνης Αυγουστή προετοιμάζει τους ποδοσφαιριστές του για την επόμενη δύσκολη δοκιμασία, την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πάφος FC.

Στο Κολόσσι υπάρχει πλήρης επίγνωση της κατάστασης και είναι κοινή πεποίθηση πως δεν πρέπει να υπάρξει τρίτο αρνητικό αποτέλεσμα. Στα θετικά είναι πως ο Βούρος επανέρχεται από τραυματισμό, ενώ πιο έτοιμοι θα είναι οι Τόμας και Μάρκοβιτς.