Τόμας: «Ο Απόλλωνας είναι ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους και οικογενειακό περιβάλλον»

Ο Μπράντον Τόμας είναι πλέον κάτοικος Λεμεσού και δηλώνει πανέτοιμος να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του με τη φανέλα του Απόλλωνα. Ο Ισπανός επιθετικός μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, αναλύοντας τη μεταγραφή του, τους στόχους του, αλλά και τη φιλοσοφία με την οποία έρχεται στην Κύπρο.

Καλωσόρισες στον Απόλλωνα! Ποια είναι τα συναισθήματά σου με την ένταξή σου στην ομάδα;

Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί γνωρίζω ότι το κυπριακό πρωτάθλημα έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια. Είχα αρκετούς γνωστούς και πρώην συμπαίκτες που αγωνίστηκαν στην Κύπρο και συγκεκριμένα στον Απόλλωνα, όπως ο Εμίλιο Ενσούε και ο Έκτορ Γιούστε στη Μαγιόρκα. Και οι δύο μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα. Με τον Γιούστε μάλιστα είχα μιλήσει και όσο βρισκόταν εδώ. Ανυπομονώ να ενταχθώ στο σύνολο, να προσαρμοστώ γρήγορα και να πετύχουμε πράγματα μαζί.

Πόσο σημαντικό είναι για σένα να γίνεις γρήγορα μέρος της πόλης και της ομάδας;

Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν έχω καλές σχέσεις με τους συμπαίκτες μου, με βοηθά να παίζω καλύτερα και να έχω αυτοπεποίθηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγω από τη χώρα μου. Στη Γαλλία, επειδή ήταν η πρώτη φορά, ήταν δύσκολο. Μου πήρε τέσσερις μήνες να μάθω γαλλικά και μετά ήταν πιο εύκολα. Το πρωτάθλημα ήταν δύσκολο, ήμουν νέος και άπειρος, αλλά με βοήθησε να ωριμάσω ως άνθρωπος και ποδοσφαιριστής. Έμαθα να ζω μόνος μου. Στην Ελλάδα ήταν πιο εύκολο, γιατί είχα ήδη εμπειρίες από τη Γαλλία. Η Θεσσαλονίκη έμοιαζε πολύ με τη Μαγιόρκα, τα φαγητά ήταν παρόμοια, έμαθα ελληνικά και μπορούσα να επικοινωνώ. Οι άνθρωποι ήταν ανοιχτοί και μου άρεσε πολύ.

Είχες και άλλες προτάσεις. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις τον Απόλλωνα;

Αυτά τα χειρίζεται κυρίως ο ατζέντης μου. Ξέρω μόνο ότι υπήρχε ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες, αλλά όταν ήρθε η πρόταση του Απόλλωνα, ένιωσα ότι ήταν η σωστή επιλογή. Συμφωνήσαμε πολύ εύκολα, γιατί και οι δύο πλευρές θέλαμε το ίδιο. Έψαχνα μια ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους και οικογενειακό περιβάλλον, καθώς μόλις πριν από δύο μήνες γεννήθηκε το παιδί μου και ήθελα σταθερότητα για τα επόμενα χρόνια. Ήρθα σε ένα πολύ όμορφο μέρος και πιστεύω ότι μπορώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω τον Απόλλωνα να πετύχει τους στόχους του.

Υπήρξε όντως πρόταση ανανέωσης από τον ΠΑΟΚ; Γιατί τελικά δεν παρέμεινες εκεί;

Μίλησα όντως με τον ΠΑΟΚ και υπήρχε πρόταση για έναν ακόμη χρόνο, αλλά εγώ ήθελα συμβόλαιο δύο ετών. Στη συνέχεια ήρθε η πρόταση του Απόλλωνα, την οποία αποδέχθηκα γιατί μου άρεσε το πρότζεκτ και η φιλοσοφία της ομάδας. Όπως είπα και πριν, ήθελα ένα μέρος όπου θα μπορούσε να ζήσει η οικογένειά μου. Το κυπριακό πρωτάθλημα βελτιώνεται κάθε χρόνο και το αποδεικνύουν οι επιτυχίες των ομάδων στην Ευρώπη.

Τι ήταν το πρώτο πράγμα που ρώτησες για την Κύπρο;

Το επίπεδο ζωής. Όπως είπα και πριν, η ζωή μου άλλαξε πρόσφατα, αφού απέκτησα το πρώτο μου παιδί πριν από λίγους μήνες. Με ενδιέφεραν επίσης οι στόχοι της ομάδας. Θέλω να αγωνίζομαι σε ομάδες που διεκδικούν τίτλους. Δεν μου αρέσει να χάνω. Είμαι 30 ετών, με μεγάλη εμπειρία, και δεν ήρθα εδώ για να αποτύχω. Θέλω να κερδίζουμε και να πανηγυρίζουμε επιτυχίες.

Έχεις παίξει σε Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα. Γνωρίζεις κάτι από το Κυπριακό πρωτάθλημα;

Γνώριζα αρκετές κυπριακές ομάδες, καθώς πολλοί φίλοι μου έχουν αγωνιστεί εδώ με επιτυχία. Υπάρχουν πολλοί Ισπανοί στο πρωτάθλημα και, όπως έχω πει, το επίπεδο έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια και ο ανταγωνισμός είναι έντονος.

Ξέρω ότι η Κύπρος είναι μια χώρα με εξαιρετική ποιότητα ζωής και καλό καιρό. Ο κόσμος είναι μεσογειακός, όπως στην πατρίδα μου και στην Ελλάδα όπου έζησα τα τελευταία χρόνια, οπότε πιστεύω ότι θα προσαρμοστώ άμεσα.

Είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω πολύ να αγωνιστώ εδώ, να αντιμετωπίσω νέες ομάδες και να ζήσω διαφορετικές ποδοσφαιρικές προκλήσεις κι εμπειρίες.

Παρακολουθούσες καθόλου το κυπριακό ποδόσφαιρο πριν έρθεις;

Είχα δει αρκετά βίντεο της ομάδας. Θυμάμαι ιδιαίτερα τον Γιούστε, που είναι φίλος μου. Δεν θα πω ψέματα, δεν έβλεπα πολλά παιχνίδια, αλλά παρακολουθούσα στιγμιότυπα και κάποια ευρωπαϊκά ματς όταν έπαιζε ο φίλος μου ο Έκτορ. Είδα και τα στιγμιότυπα του φιλικού με τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία πριν από λίγες μέρες.

Ποιοι είναι οι στόχοι και τα κίνητρά σου στον Απόλλωνα;

Στόχος μου είναι να κερδίζουμε πολλά παιχνίδια. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, γιατί όλοι ξέρουμε πως είναι το ποδόσφαιρο. Είμαι εδώ για να βοηθήσω τον Απόλλωνα να πετύχει τους στόχους του, να πάρουμε νίκες και να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε στο πρωτάθλημα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κυνηγήσουμε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, αλλά ο στόχος μου είναι να τα δίνω όλα. Ο Απόλλωνας είναι μία σημαντική ομάδα στην Κύπρο με υψηλούς στόχους.

Ποιον ρόλο βλέπεις να έχεις μέσα στην ομάδα;

Έχω την εμπειρία να βοηθήσω τους νεότερους παίκτες και μαζί με τους υπόλοιπους έμπειρους να δημιουργήσουμε ένα δυνατό σύνολο, με καλούς χαρακτήρες, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία μιας ομάδας. Πάντα στην καριέρα μου προσπαθούσα να βοηθάω τους συμπαίκτες και τις ομάδες που αγωνιζόμουν. Υπόσχομαι πολλή δουλειά. Δεν με πειράζει να μην έχω μεγάλα νούμερα σε γκολ και ασίστ, αν και εύχομαι να πετύχω πολλά. Το σημαντικότερο είναι να κερδίζει η ομάδα. Αγωνίζομαι ως δεύτερος επιθετικός ή και μόνος στην κορυφή, ενώ αρκετές φορές έχω παίξει και ως εξτρέμ.

Ποια είναι τα δυνατά σου σημεία και πώς πιστεύεις ότι θα βοηθήσεις στο γήπεδο;

Μου αρέσει να πιέζω πολύ ψηλά τους αντιπάλους. Σκοράρω συχνά, φαίνεται και στα στατιστικά μου, αλλά το κύριο στοιχείο μου είναι η κίνηση στους κενούς χώρους και η πίεση ψηλά. Έχω μιλήσει με τον προπονητή πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Μου είπε πως με γνωρίζει καλά και ήθελε να σιγουρευτεί ότι πραγματικά ήθελα να έρθω. Του έδειξα πως αυτό ισχύει. Ήταν σημαντική η κουβέντα μας, μου έδειξε εμπιστοσύνη και αυτό μου άρεσε πολύ.

Γιατί επέλεξες το νούμερο 23;

Τα περισσότερα νούμερα που μου αρέσουν ήταν ήδη κατειλημμένα. Το 23 το διάλεξα λόγω Μάικλ Τζόρνταν όμως είναι ένας από τους αριθμούς που πάντα μου άρεσαν.

Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους. Πώς διαχειρίζεσαι την πίεση για επιτυχίες;

Μου αρέσει η πίεση. Είναι η δουλειά μας. Έχω 13 χρόνια επαγγελματικού ποδοσφαίρου και όταν αγωνίζεσαι σε ομάδα με πίεση σημαίνει ότι είναι μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι ωραίο, αρκεί να το αντέχεις. Αν δεν μπορείς, δεν ανταποκρίνεσαι σε αυτό το επίπεδο. Όποτε έπαιζα σε ομάδες με πίεση, τα πήγαινα καλά. Μου αρέσει να παίζω υπό πίεση.

Ποια είναι η πιο ξεχωριστή στιγμή που έζησες στον ΠΑΟΚ;

Το γκολ στο “Κλεάνθης Βικελίδης” που μας έδωσε το πρωτάθλημα. Επίσης, η διαδρομή με το λεωφορείο προς την Τούμπα και μετά στον Λευκό Πύργο. Όσα ζήσαμε εκείνη τη μέρα δεν τα έχω ξαναζήσει. Ήταν κάτι μαγικό και εύχομαι να ζήσω ξανά παρόμοιες στιγμές.

Φαντάζομαι ότι δέχθηκες πολλά μηνύματα στο Instagram. Ποιο ήταν το πιο ωραίο ή ξεχωριστό μήνυμα που έλαβες;

Δέχθηκα πολλά μηνύματα από τους οπαδούς του Απόλλωνα, οι οποίοι με καλωσόρισαν και μου ευχήθηκαν τα καλύτερα. Παράλληλα, έλαβα και πολλά μηνύματα από φιλάθλους του ΠΑΟΚ κάτω από την ανάρτηση του αποχαιρετισμού μου. Τα διάβασα όλα και ήταν πολύ όμορφα και συγκινητικά. Αυτό δείχνει πόσο με αγάπησαν στην πόλη και πως κατάλαβαν ότι έδινα τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Θα τους έχω για πάντα στην καρδιά μου.

Ποιο είναι το μήνυμά σου προς τους φιλάθλους του Απόλλωνα;

Θέλω να ξέρουν ότι θα δίνω τα πάντα για να βλέπουν τον Απόλλωνα όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία. Στόχος μας είναι να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας και εγώ θα τα δίνω όλα στο γήπεδο.