Με τη λάμψη Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών από Ελλάδα και Κύπρο το 1ο Εθνικό Συνέδριο «Δημήτριος Βικέλας»

Με μεγάλη επιτυχία και με τη λάμψη Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών από Ελλάδα και Κύπρο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το 1ο Εθνικό Συνέδριο «Δημήτριος Βικέλας», το οποίο διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης στην Κύπρο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης «Πρεσβευτής Αθλητικής Παιδείας & Αξιών - Δημήτριος Βικέλας».

Το Συνέδριο αποτέλεσε μια ξεχωριστή συνάντηση ανθρώπων του αθλητισμού από την Κύπρο και την Ελλάδα, με επίκεντρο τον αθλητή ως άνθρωπο, πρότυπο και φορέα αξιών.

Το Συνέδριο χαιρέτισαν ο Υπουργός Αθλητισμού της Ελλάδας Γιάννης Βρούτσης, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Γιάννης Ιωάννου και η Συντονίστρια του «Δημήτριος Βικέλας» στην Κύπρο Κάλλη Χατζηιωσήφ. Παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού της Ελλάδας Γιώργος Μαυρωτάς, η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και ο Πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Κυριάκος Γιαννόπουλος, καθώς επίσης αθλητικοί και εκπαιδευτικοί φορείς.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Δημήτριος Βικέλας» παρουσίασε η Εκτελεστική Διευθύντρια της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής Αθλητικής, Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας & Αξιών «Δημήτριος Βικέλας» του ΥΠΑΙΘΑ Δρ Ιλεάνα Κλοκώνη.

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσία κορυφαίων Ολυμπιονικών, Παραολυμπιονικών, πρωταθλητών και προπονητών από την Κύπρο και την Ελλάδα, οι οποίοι μοιράστηκαν με το κοινό προσωπικές εμπειρίες και μηνύματα από τη δική τους διαδρομή στον αθλητισμό.

Στο πρώτο θεματικό πάνελ με τίτλο «Η Πορεία προς την Κορυφή: Διαδρομές Αθλητικής Αριστείας», οι Παύλος Κοντίδης, Μίλαν Τράικοβιτς, Βούλα Πατουλίδου, Θεόδωρος Βλάχος και Γιάννης Μπουρούσης, με συντονιστή τον Κυριάκο Ιωάννου, μίλησαν για το όνειρο, την καθημερινή προσπάθεια, τις θυσίες, τις αποτυχίες και την επιμονή που απαιτεί η πορεία προς την κορυφή.

Το δεύτερο πάνελ με τίτλο «Πέρα από το Μετάλλιο: Η Κοινωνική και Αξιακή Διάσταση του Αθλητισμού», με τους Καρολίνα Πελενδρίτου, Απόστολο Παρέλλη, Όλγα Βασδέκη, Φανή Χαλκιά και Μαρία Μάρκου, και συντονιστή τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ανέδειξε τον ρόλο του αθλητισμού ως σχολείου ζωής και αξιών, με αναφορές στο σεβασμό, την ευγενή άμιλλα, την επιμονή, τη συμπερίληψη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Μέσα από τις τοποθετήσεις των πρωταθλητών και στα δύο πάνελ αναδείχθηκε με ιδιαίτερη έμφαση ότι πίσω από κάθε διάκριση βρίσκεται ένας άνθρωπος, μια διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, δυσκολίες, απογοητεύσεις και υπερβάσεις. Παράλληλα, τονίστηκε η ευθύνη των πρωταθλητών να λειτουργούν ως πρότυπα και να μεταφέρουν στις νεότερες γενιές τα μηνύματα και τις αξίες που διδάσκει ο αθλητισμός.

Σημαντική ήταν και η παρουσία νέων αθλητών, μαθητών, εκπαιδευτικών και ανθρώπων του αθλητισμού, επιβεβαιώνοντας τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Το 1ο Εθνικό Συνέδριο «Δημήτριος Βικέλας» έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο αθλητισμός δεν είναι μόνο επίδοση και διάκριση. Είναι παιδεία, ήθος, χαρακτήρας και τρόπος ζωής.