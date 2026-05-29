To αποκορύφωμα μιας... τρελής σεζόν

Από μία ομάδα που ελάχιστοι πόνταραν ότι θα καταφέρει να διακριθεί, ο Απόλλωνας μετατράπηκε, μετά τον Δεκέμβριο, οπότε στον πάγκο της ομάδας κάθισε ο Ερνάν Λοσάδα, σε μία ομάδα με τεράστιες απαιτήσεις. Και απόψε (19:00) το συγκρότημα της Λεμεσού πάει στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει την Πάφος FC στον τελικό του κυπέλλου, διεκδικώντας την επιστροφή σε κατακτήσεις τίτλων μετά το πρωτάθλημα και το σούπερ καπ του 2022.

Οι γαλάζιοι καλούνται να δώσουν άλλη μία από τις… καλές παραστάσεις της χρονιάς, ώστε να κλείσουν με ιδανικό τρόπο την αντεπίθεση που ξεκίνησε στα μέσα της περιόδου. «Είμαι απίστευτα χαρούμενος και περήφανος που είμαι προπονητής αυτής της ομάδας και που πετύχαμε κάτι τόσο σημαντικό μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όσοι εργάζονται στο ποδόσφαιρο γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να έχεις άμεσο αντίκτυπο όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα στη μέση της σεζόν», δήλωσε μεταξύ άλλων ο τεχνικός των γαλάζιων στο περιοδικό της ΚΟΠ. Θυμίζουμε ότι ο Απόλλωνας είναι αήττητος στα τέσσερα φετινά παιχνίδια απέναντι στην Πάφος FC, βγαίνοντας νικητής τρεις φορές, ενώ το άλλο παιχνίδι έληξε ισόπαλο.

Για τον καταρτισμό των πλάνων της τεχνικής ηγεσίας υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες. Θεωρείται σίγουρο ότι δεν μπορεί να βοηθήσει ο Βούρος και έτσι πλάι στον Κβίντα θα αγωνιστεί είτε ο Άδωνης είτε ο Λαμ. Εκτός θα είναι και ο Ντουοντού. Από εκεί και πέρα, αμφίβολοι παραμένουν οι Ζμέρχαλ και Γκασπάρ, ενώ ο Μαλεκκίδης, που επίσης ήταν ερωτηματικό, φαίνεται ότι θα είναι σε θέση να ενισχύσει την προσπάθεια των γαλάζιων. Κατά πόσο θα είναι στο αρχικό σχήμα εναπόκειται στον Ερνάν Λοσάδα.