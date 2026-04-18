«Ο κόσμος που ακουγόταν πιο δυνατά από το 12’ αξίζει… το λιγότερο να πάρουμε το κύπελλο»

Στη δράση μετά από καιρό επανήλθε ο Παναγιώτης Καττιρτζής, στον αγώνα με την Ομόνοια, στέλνοντας έντονο μήνυμα μετά την ήττα του ΑΠΟΕΛ και ενόψει της προσπάθειας στο κύπελλο.

«Ηταν μια δύσκολη περίοδος αλλά από την πρώτη στιγμή έβλεπα μπροστά. Ήρθε η ώρα να επιστρέψω αλλά σίγουρα δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος μετά από μια ήττα. Συγχαρητήρια στην Ομόνοια γιατί δίκαια θα πάρει το πρωτάθλημα. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε σε ποια ομάδα βρισκόμαστε. Αυτός ο κόσμος ακουγόταν πιο δυνατά από το 12ο λεπτό και του αξίζουν συγχαρητήρια. Το λιγότερο είναι να πάμε τελικό και να πάρουμε το κύπελλο. Τίποτα λιγότερο για το ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να δούμε την αλήθεια».