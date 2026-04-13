Από τα λόγια στις πράξεις ο ΑΠΟΕΛ, τα δεδομένα και τα ερωτηματικά

Από τα λόγια στις πράξεις ο ΑΠΟΕΛ, τα δεδομένα και τα ερωτηματικά

Ο στόχος για πρωταγωνιστική πορεία δεν αλλάζει

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το ερχόμενο Καλοκαίρι για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Η νέα διοίκηση έθεσε διαφορετικούς στόχους για την διαμόρφωση του ρόστερ, καθώς το οικονομικό «σουλούπωμα» είναι η απόλυτη προτεραιότητα στον Αρχάγγελο.

Ο Χάρης Φωτίου τόνισε πως η ομάδα της πρωτεύουσας θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στο κυπριακό στοιχείο το οποίο σε συνδυασμό με έμπειρους ξένους ποδοσφαιριστές θα διαμορφώσουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Ο στόχος για πρωταγωνιστική πορεία δεν αλλάζει, γι’ αυτό και οι επιλογές θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή.

Ήδη η διοίκηση προχώρησε από τα λόγια στις πράξεις. Η συνεργασία με τους Καττιρτζή, Πουρσαϊτίδη, Βρόντη, Γιαννακού και Σ.Γεωργίου έχει ήδη ανανεωθεί, ενώ αναμένεται πως θα συμβεί το ίδιο και με τους Κούτσακο (λήγει το 2027) - Ε.Αντωνίου. Είναι σαφές πως η διοίκηση πιστεύει πως μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστες λύσεις με στόχο να οδηγήσουν τον ΑΠΟΕΛ σε καλύτερες μέρες.

Απ’ εκεί και πέρα, ολοκληρώνεται ο δανεισμός των Μέουρερ και Τομάς. Ο δεύτερος είναι παίκτης-βαρόμετρο για τους γαλαζοκίτρινους, όμως εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, δεν θα βρίσκεται στον Αρχάγγελο τη νέα αγωνιστική περίοδο. Τέλος, πέντε συμβόλαια ολοκληρώνονται τον ερχόμενο Μάιο. Ο λόγος για τους: Διαμαντάκο, Ντράζιτς, Ολαγίνκα, Νανού, Μπρόρσον και Μάγιερ.

Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και το πρώτο που θα ληφθεί υπόψη είναι οι οικονομικές απαιτήσεις του καθένα. Με τα υφιστάμενα δεδομένα, δύσκολα θα… επιβιώσει κάποιος.

Όσον αφορά στον Πάμπλο Γκαρσία, είναι ο πρώτος που θα περάσει το κατώφλι του γραφείου της διοίκησης με το τέλος της σεζόν. Οι δύο πλευρές είναι σε επαφές κι αν ο ίδιος θέλει να παραμείνει στο τιμόνι, τότε όλα θα τεθούνε επί τάπητος για να προκύψει η συμφωνία ανανέωσης.

