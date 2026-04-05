«Βράζουν» στον ΑΠΟΕΛ: «Όσες ευκαιρίες δόθηκαν στους Κύπριους, όλο και χειροτερεύουν»

Στην εκπομπή «Goal N’ Roll» βρέθηκε καλεσμένος ο Νεκτάριος Πετεβίνος. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ την διαιτησία του αποψινού αγώνα, καθώς οι γαλαζοκίτρινοι διαμαρτύρονται για κόκκινη που δεν δόθηκε στον Μπάλονγκουν.

Αναλυτικά: «Δεν είχαμε αντιληφθεί το οτιδήποτε. Ενημερωθήκαμε μετά. Αφορά σε βοηθό προπονητή. Δεν γνωρίζω τον λόγο. Ρωτήσαμε τον Γιάννη, δεν έκανε τίποτα, χαιρέτησε τους παίκτες όπως κάνουν όλα τα τεχνικά επιτελεία. Δεν μπορώ να κατανοήσω την απόφαση του διαιτητή. Όπως και κάποιες άλλες. Πάμε σε εξόφθαλμα πράγματα. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Θα γίνουν ενέργειες. Όσες ευκαιρίες δόθηκαν στους Κύπριους, όλο και χειροτερεύουν. Είναι μια κακή διαιτησία. Έχουμε στείλει επιστολές στον Νταμάτο… Η κατάσταση συνεχίζεται με λάθη εξόφθαλμα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής (Μπαλονγκούν), μετά που έκανε παράβαση στον Ντράζιτς κι αφού γνώριζε πως είχε κίτρινη, γνώριζε πως έπρεπε να πάρει κόκκινη με τον Μπρόρσον… Δεν ξέρω εκεί πως αντιλήφθηκε τη φάση ο διαιτητής. Είναι ο μόνος παίκτες που φοράει μάσκα και είδαμε τον παίκτη να βγάζει τη μάσκα, πάει σχεδόν μέχρι την γραμμή και του φώναξε ο Βανά να επιστρέψει γιατί δεν τον απέβαλε ο διαιτητής! Ο ίδιος ο παίκτες, αν ήταν διαιτητής θα απέβαλε τον εαυτό του. Ξεκίνησε να πάει στα αποδυτήρια. Δεν χρειάζονται άλλες αναφορές.

Ήταν η φάση του Μπρόρσον, ήταν δεύτερη κίτρινη. Είχαμε επίσης κάτι ιδιαίτερο. Τρία φάουλ από το νούμερο 88 του Άρη, δόθηκε η κάρτα στην τρίτη φάση και ο Λιάσος τον άλλαξε στο 25λεπτο. Αυτά δείχνουν πως ένας διαιτητής, όσο κι αν προσπαθείς να τον δικαιολογήσεις, δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον τρόπο σκέψης του.

Θα συζητηθεί από την διοίκηση συνάντηση με τον εκπρόσωπο μας στην ΚΟΠ και τον Νταμάτο. Έγιναν εξόφθαλμα λάθη εναντίον της ομάδας μας. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για την ψυχραιμία του. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, όσο κι αν προσπαθούμε να στηρίξουμε τον Κύπριο, δεν στηρίζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Θα ενημερώσουμε για το τι θα ζητήσουμε.

Δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία των play off με Κύπριους. Θέλουμε ξένους διαιτητές μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Δεν είναι δουλειά του ΑΠΟΕΛ όμως αυτό, ούτε καμίας άλλης ομάδας».