Γκαρσία: «Ο διαιτητής είναι για γέλια - Όταν δεν έχει λεφτά, αυτά είναι τα προβλήματα που έχεις…»

O Πάμπλο Γκαρσία έδειξε την αντίδραση του για κάποιες αποφάσεις του διαιτητή Δημήτρη Σολωμού ενώ αναφέρθηκε και στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.

Στην αρχική τοποθέτηση είπε: «Έγινε ένα καλό παιχνίδι. Έγινε μεγάλη προσπάθεια. Οι αλλαγές που θέλαμε μας βγήκαν.Κερδίσαμε ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είναι όλα αυτά τα παιχνίδια αυτής της φάσης».

Και μετά ανέφερε: «Για τον διαιτητή να μην μιλήσω γιατί είναι για γέλια. Δεν είναι ανάγκη να μιλήσουμε, τα φαινόμενα ήταν εμφανή για όλους. Όταν δεν έχει λεφτά, αυτά είναι τα προβλήματα που έχεις…».

Και συνέχισε: «Ευχαριστώ τον κόσμο. Ήταν μία τεράστια βοήθεια για την ομάδα. Όχι μόνο οικονομική βοήθεια αλλά γιατί έρχονται να στηρίξουν την ομάδα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο από μία ομάδα. Εμείς είμαστε περαστικοί. Αλλά αυτός είναι ο ΑΠΟΕΛ. Αυτός είναι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ. Συνεχίζουμε τη δουλειά. Όσο υπάρχει ελπίδα το πολεμάμε μέχρι την τελευταία στιγμή αλλά και χωρίς ελπίδα, το πολεμάμε».