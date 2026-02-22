ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκαρσία: «Το θέλαμε, η ομάδα πάλεψε, έδειξε χαρακτήρα και ήταν ο καλύτερος μας παίκτης ο Λαΐφης»

Διαβάστε όσα είπε ο Πάμπλο Γκαρσία μετά το τέλος του αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια και την νίκη των γαλαζοκιτρίνων με 1-0

«Συγχαρητήρια στους παίκτες και στον κόσμο που γύρισε και μας στήριξε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Στο πρώτο μέρος ήμασταν πολύ καλοί, κάναμε φάσεις και μπορούσαμε να σκοράρουμε. Στο δεύτερο έπεσε λίγο ο ρυθμός μας, ο αντίπαλος είχε περισσότερη φρεσκάδα. Εμείς με τις αλλαγές βελτιωθήκαμε και πήραμε το ματς που ήταν δύσκολο. Ελπίζω να μας δώσει λίγο ψυχολογία για να βελτιωθούμε».

Ποιο ήταν το σημαντικότερο στοιχείο που έφερε τη νίκη; «Όταν δεν κάνεις καλά ματς πέφτει η ψυχολογία των παικτών. Όμως μίλησαν μεταξύ τους και φάνηκε σήμερα. Στις στατικές φάσεις ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι. Το θέλαμε το παιχνίδι, όπως όλα τα παιχνίδια. Η ομάδα πάλεψε, έπαιξε μπάλα. Δεν λέμε ότι επειδή κερδίσαμε είμαστε καλή ομάδα. Πάντα ήμασταν καλή ομάδα αλλά ένα πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος, έχει κάρτες, έχει τραυματισμούς. Ο Λαΐφης ήταν ο καλύτερος παίκτης, έδειξε χαρακτήρα, ήταν αρχηγός. Όλοι ήταν συγκεντρωμένοι».

 

 

 

