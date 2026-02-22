ΦΩΤΟΣ: Πάρτι με τον κόσμο του!

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε την Ομόνοια στο ΓΣΠ και έδωσε μεγάλη χαρά στον κόσμο του.

Σε μία στιγμή που τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά αγωνιστικά (τρεις συνεχόμενες ήττες), την αποχώρηση του Πρόδρομου Πετρίδη από την ηγεσία της εταιρείας, η ομάδα δήλωσε παρούσα κερδίζοντας τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Μετά το τέλος του αγώνα, παίκτες και κόσμος γιόρτασαν μαζί αυτό το αποτέλεσμα.

Δείτε τις φωτογραφίες:





























