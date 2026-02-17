ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛ: Στο σημείο… μηδέν με ερωτήματα που «καίνε»

Η... αντίστροφη μέτρηση άρχισε από το Σάββατο

Η 17η Φεβρουαρίου είναι ίσως η πιο κρίσιμη μέρα των τελευταίων χρόνων για τον ΑΠΟΕΛ. Το διοικητικό σε σχέση με το οικονομικό βρίσκονται στο σημείο… μηδέν καθώς το επικρατέστερο σενάριο για αλλαγή στην ηγεσία, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Σήμερα είναι προγραμματισμένη η κρίσιμη συνάντηση στην οποία αναμένεται πως ο Πρόδρομος Πετρίδης θα υποβάλει την παραίτηση του.

Η συνάντηση του Σαββάτου (14/2) μεταξύ ατόμων της εταιρείας, του σωματείου, των παλαίμαχων και τον οργανωμένων ήταν καθοριστική, αφού έγινε σαφές στο Δ.Σ. της εταιρείας πως η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Η πρόταση των Βραζιλιάνων επενδυτών δεν άφησε κανένα ικανοποιημένο και εν ολίγοις ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής των υπολοίπων.

Το μεγάλο ερώτημα είναι πως θα πορευτεί ο ΑΠΟΕΛ στην επόμενη μέρα. Η αμέσως επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι να βγει η τρέχουσα σεζόν με τον… καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά. Απ’ εκεί και πέρα, οι Φωτίου και Κουγιάλης αναμένεται πως θα ανοίξουν εντός της ημέρας τα χαρτιά τους σχετικά με το αν θα αναλάβουν μέχρι… νεοτέρας.

Το μοναδικό δεδομένο είναι πως ο κόσμος των «γαλαζοκιτρίνων» μοιάζει με καζάνι που βράζει και ζητά εξηγήσεις όπως επίσης και πλάνο ώστε η ομάδα της πρωτεύουσας να ξεφύγει από επικίνδυνες καταστάσεις. Ο Πρόδρομος Πετρίδης δέχεται τα «πυρά» γι’ αυτό και οι ενδείξεις αναφέρουν πως ο κύκλος του έχει κλείσει.

Διαβαστε ακομη