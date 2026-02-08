ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ελπίδα απαιτεί μόνο ένα πράγμα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δεν χωράει άλλο αποτέλεσμα, πέραν της νίκης, εάν ο ΑΠΟΕΛ θέλει να μείνει στο κυνήγι μίας θέσης στα πιο ψηλά δώματα

Μία από τις ομάδες απέναντι στην οποία ο ΑΠΟΕΛ έχει να αντιμετωπίσει ένα αρνητικό σερί είναι η προσεχής αντίπαλός του, ΑΕΚ. Oι γαλαζοκίτρινοι παίζουν ένα από τα τελευταία τους χαρτιά για να μην χάσουν το τρένο της διάκρισης, υποδεχόμενοι την Κυριακή (08/02, 16:00) στο ΓΣΠ την ομάδα της Λάρνακας, την οποία δεν κέρδισαν στα τελευταία έξι παιχνίδια. Συγκεκριμένα, πέρα από το τελευταίο συναπάντημά τους την περίοδο 2023-24, στο ΓΣΠ, και του φετινού αγώνα στον α’ γύρο, στην «ΑΕΚ Αρένα», τα οποία έληξαν ισόπαλα 1-1, πέρσι το συγκρότημα της Λευκωσίας είχε δεχθεί τέσσερις ήττες.

Μάλιστα, για να βρούμε τρίποντο των γαλαζοκίτρινων εντός έδρας απέναντι στους κιτρινοπράσινους πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο στον Μάιο του 2023, όταν στην 34η αγωνιστική της σεζόν 2022-23 είχαν επικρατήσει με 2-1. Από εκείνο το παιχνίδι, στις τέσσερις μεταξύ τους αναμετρήσεις που ακολούθησαν, η ΑΕΚ έφυγε δυο φορές με το διπλό από το ΓΣΠ, ενώ υπήρξαν ισάριθμες ισοπαλίες.

Από το αποτέλεσμα του αγώνα θα εξαρτηθεί και κατά πόσον ο ΑΠΟΕΛ θα έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται κάτι καλό (κυρίως εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου) μέσω του πρωταθλήματος, παράλληλα φυσικά με την επιδίωξη για διάκριση στο κύπελλο. Υπενθυμίζεται ότι, για τον δεύτερο τη τάξει θεσμό, την ερχόμενη Τετάρτη (11/02, 18:00) oι γαλαζοκίτρινοι θα φιλοξενήσουν στο ΓΣΠ την Ένωση για την προημιτελική φάση.

Τιμωρημένοι κι άλλοι απόντες

Ο Πάμπλο Γκαρσία ετοιμάζει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει στον Μαϊόλι, που δέχθηκε κίτρινη ενώ ήταν στον πάγκο στον αγώνα με την Πάφος FC και ο οποίος ούτως ή αλλιώς δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Έτσι θα εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του για τη συμπλήρωση απαγορευτικού αριθμού καρτών στον συγκεκριμένο αγώνα. Αντίθετα, ο κόουτς του ΑΠΟΕΛ αποφάσισε όπως οι Μπρόρσον και Ρόσα εκτίσουν την ποινή τους, επίσης λόγω καρτών, στον αγώνα που ακολουθεί με τον Εθνικό.

Σχετικά με το ιατρικό δελτίο, είναι αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει ο Μάγιερ, ενώ φαίνεται ότι δύσκολα θα προλάβει να βρίσκεται στη διάθεση του Ουρουγουανού προπονητή ο Σταφυλίδης. 

