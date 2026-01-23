«Χρειάζεται προσωπικότητα, δεν το αγοράζεις από το φαρμακείο»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά την ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου.

Για τον αγώνα: «Είναι μια δύσκολη στιγμή. Στο προηγούμενο παιχνίδι παίξαμε καλά και δεν νικήσαμε. Σήμερα δεν κάναμε καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο η ομάδα βελτιώθηκε. Δυσκολευτήκαμε να βάλουμε γκολ αλλά το καταφέραμε. Στην τελευταία φάση δεν καταφέραμε να αμυνθούμε όπως πρέπει.

Όχι μόνο στο κόρνερ αλλά και στην φάση που προηγήθηκε. Χάσαμε την συγκέντρωση μας. Αυτές οι καταστάσεις με ενοχλούν πολύ. Η ομάδα είναι νευρική, δεν παίζει με ηρεμία και γι’ αυτό δεν είμαστε στα παιχνίδια όπως πρέπει. Πρέπει να βγάλουμε προσωπικότητα, είναι κάτι που δεν μπορείς να το αγοράσεις από το φαρμακείο».