ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Χρειάζεται προσωπικότητα, δεν το αγοράζεις από το φαρμακείο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Χρειάζεται προσωπικότητα, δεν το αγοράζεις από το φαρμακείο»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά την ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου.

Για τον αγώνα: «Είναι μια δύσκολη στιγμή. Στο προηγούμενο παιχνίδι παίξαμε καλά και δεν νικήσαμε. Σήμερα δεν κάναμε καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο η ομάδα βελτιώθηκε. Δυσκολευτήκαμε να βάλουμε γκολ αλλά το καταφέραμε. Στην τελευταία φάση δεν καταφέραμε να αμυνθούμε όπως πρέπει.

Όχι μόνο στο κόρνερ αλλά και στην φάση που προηγήθηκε. Χάσαμε την συγκέντρωση μας. Αυτές οι καταστάσεις με ενοχλούν πολύ. Η ομάδα είναι νευρική, δεν παίζει με ηρεμία και γι’ αυτό δεν είμαστε στα παιχνίδια όπως πρέπει. Πρέπει να  βγάλουμε προσωπικότητα, είναι κάτι που δεν μπορείς να το αγοράσεις από το φαρμακείο».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πολλά τα ερωτήματα στη μεσαία γραμμή

ΑΕΚ

|

Category image

Το έφτιαξε και αυτό ο Λοσάδα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Δεν βάζει πίεση στους πάνω ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο δεύτερος σερί Ιανουάριος που ο Σατσιάς κόβει βαθμούς στον ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Χρειάζεται προσωπικότητα, δεν το αγοράζεις από το φαρμακείο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε στο φινάλε το 1-1 στο ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια Αρ.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σατσιάς μετά την ισοπαλία με ΑΠΟΕΛ: «Ευτυχώς πήγαν όλα καλά»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Η Ομόνοια Αρ. έκανε... ζημιά στον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Οι εξελίξεις με Ρόμπερτσον φέρνουν πίσω στη Λίβερπουλ τον Τσιμίκα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχασε από την Ουγγαρία και θα παίξει για το χάλκινο η Εθνική Ελλάδας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προσέγγισε το NBA και τη FIBA για τη συμμετοχή της στο NBA Europe!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άμεσα μετά το τέλος του εμπάργκο του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βγήκε το πρόγραμμα των προημιτελικών του κυπέλλου και της 21ης αγωνιστικής

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Σε αναστολή 13 μηνών ο πρόεδρος της ένωσης διαιτητών στην Ιταλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Αρ.: Οι ενδεκάδες στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη