Ο Ντράζιτς βγαίνει μπροστά για τον ΑΠΟΕΛ

Ο 33χρονος Σέρβος επιθετικός πέτυχε δύο γκολ στη νίκη του ΑΠΟΕΛ με 2-1 επί του Ακρίτα παίρνοντας δίκαια το βραβείο του MVP μετά το τέλος της αναμέτρησης στο ΓΣΠ. Ο Στέφαν Ντράζιτς έκρινε ένα παιχνίδι που στην εξέλιξή του έμοιαζε πολύ δύσκολο για τον ΑΠΟΕΛ να το κερδίσει, παρ' όλο που η ομάδα δεν είχε κακή απόδοση. Στο 59ο λεπτό, κάνοντας μία πολύ ωραία κίνηση για να απελευθερωθεί εντός περιοχής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, ενώ στο 90+2΄ευστόχησε από την άσπρη βούλα διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 για τον ΑΠΟΕΛ.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε στο ΓΣΠ, ο Σέρβος έφτασε τα έξι στη σεζόν και τα τρία στα τελευταία δύο παιχνίδια πρωταθλήματος. Το γεγονός αυτό μάλιστα, ότι δείχνει δηλαδή να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, συμβαίνει λίγο αφότου ο ΑΠΟΕΛ έχασε τον βασικό του επιθετικό με σοβαρό τραυματισμό. Γενικά ο Ντράζιτς αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα ποδοσφαιριστή.

Το λέμε αυτό διότι το καλοκαίρι τα ρεπορτάζ τον έφερναν στην πόρτα της εξόδου του Αρχαγγέλου, ενώ ο Πάμπλο Γκαρσία είχε ζητήσει τον Διαμαντάκο για να πλαισιώσει τον Σωτηρίου στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ντράζιτς αποτελούσε την τρίτη επιλογή. Παρ' όλα αυτά κατάφερε με τη δουλειά του να ανέβει θέσεις στην ιεραρχία των φορ κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Πλέον, με την απόδοσή του και το γεγονός πως βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα, φαντάζει πολύ δύσκολο να χάσει τη θέση του στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

Στο χέρι του κι αυτό

«Το εύκολο γκολ χρειάζεται λεφτά», είπε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Είναι αλήθεια πως χάνοντας αρκετές μεγάλες ευκαιρίες κατά τη διάρκεια μιας αναμέτρησης μέχρι να βρει η ομάδα ένα γκολ. Αυτό, η δήλωση δηλαδή του προπονητή, αποτελεί άλλη μία πρόκληση για τον Ντράζιτς, ο οποίος καλείται να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και να δείξει συνέπεια στο σκοράρισμα στα αμέσως επόμενα παιχνίδια.

Η προσοχή όλων στον ΑΠΟΕΛ στρέφεται πλέον στο ντέρμπι που ακολουθεί με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα». Ο Γκαρσία και οι ποδοσφαιριστές του πιάνουν άμεσα δουλειά για το παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής, έχοντας ως μοναδικό στόχο να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Ενδεχόμενο διπλό άλλωστε στη Λεμεσό θα δώσει πολύ μεγάλη ώθηση στην ομάδα στην προσπάθεια που κάνει να διατηρήσει επαφή με την κορυφή.