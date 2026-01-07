ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 0-0

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο ΓΣΠ

Ο ΑΠΟΕΛ μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του ΓΣΠ, όντας το απόλυτο φαβορό για να περάσει στην οκτάδα του κυπέλλου Coca - Cola. Καλείται να παρουσιαστεί σοβαρός και να μην υποτιμήσει τον αντίπαλο που αγωνίζεται στη Β΄ Κατηγορία.

Η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, πάει στη Λευκωσία χωρίς άγχος και πίεση και θέλει να κάνει... θόρυβο.

Το LIVE του αγώνα

29'- Mακρινό σουτ από τον Ντελμίρο, δεν βρίσκει στόχο

23' - Σουτ, εντός περιοχής, από τον Χριστοδούλου, πάει ψηλά έξω η μπάλα 

17' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Τομάς στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα. Μετά από εξέταση της φάσης στο VAR κι αφού το είδε ο διαιτητής, το γκολ ακυρώθηκε, αφού o Koύτσακος που ήταν σε θέση οφσάιντ έκανε κίνηση για τη μπάλα και κρίθηκε ότι επηρέαζε τη φάση

11'- Kεφαλιά από τον Λαΐφη, κόπηκε από αμυνόμενο προ της γραμμής

9'- Πρώτη προσπαθεία για την ΑΠΕΑ, η μπάλα έφθασε στον Ζάλεξ που έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, δεν ανησύχησε τον Περέιρα

 8' - Σουτ από τον Διαμαντάκου, πέφτει στην γωνιά του ο Κωνσταντίνου και διώχνει σε κόρνερ

4' - Σουτ του Κούτσακου, διώχνει σε κόρνερ ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:  Περέιρα, Πουρσαϊτίδης, Γιαννακού, Λαίφης, Μιρ, Ρόσα, Αμπάγκνα, Μέουρερ, Κούτσακος, Τομάς, Διαμαντάκος.

ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: Κωνσταντίνου, Στυλιανού, Ζήνωνος, Κωμοδίκης, Χριστοδούλου, Ντελμίρο, Λουβαρής, Λουγκαγκί, Ολιβέιρα, Ραμπέτ, Ζάλεξ.

ΣΚΟΡΕΡ: 17' Τομάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 17' Χριστοδούλου, 32' Στυλιανού

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Σολωμού Δημήτρης

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

