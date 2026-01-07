LIVE: ΑΠΟΕΛ - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 0-0
Ο ΑΠΟΕΛ μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του ΓΣΠ, όντας το απόλυτο φαβορό για να περάσει στην οκτάδα του κυπέλλου Coca - Cola. Καλείται να παρουσιαστεί σοβαρός και να μην υποτιμήσει τον αντίπαλο που αγωνίζεται στη Β΄ Κατηγορία.
Η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, πάει στη Λευκωσία χωρίς άγχος και πίεση και θέλει να κάνει... θόρυβο.
Το LIVE του αγώνα
29'- Mακρινό σουτ από τον Ντελμίρο, δεν βρίσκει στόχο
23' - Σουτ, εντός περιοχής, από τον Χριστοδούλου, πάει ψηλά έξω η μπάλα
17' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Τομάς στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα. Μετά από εξέταση της φάσης στο VAR κι αφού το είδε ο διαιτητής, το γκολ ακυρώθηκε, αφού o Koύτσακος που ήταν σε θέση οφσάιντ έκανε κίνηση για τη μπάλα και κρίθηκε ότι επηρέαζε τη φάση
11'- Kεφαλιά από τον Λαΐφη, κόπηκε από αμυνόμενο προ της γραμμής
9'- Πρώτη προσπαθεία για την ΑΠΕΑ, η μπάλα έφθασε στον Ζάλεξ που έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, δεν ανησύχησε τον Περέιρα
8' - Σουτ από τον Διαμαντάκου, πέφτει στην γωνιά του ο Κωνσταντίνου και διώχνει σε κόρνερ
4' - Σουτ του Κούτσακου, διώχνει σε κόρνερ ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων
1' - Έναρξη του παιχνιδιού
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: Περέιρα, Πουρσαϊτίδης, Γιαννακού, Λαίφης, Μιρ, Ρόσα, Αμπάγκνα, Μέουρερ, Κούτσακος, Τομάς, Διαμαντάκος.
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: Κωνσταντίνου, Στυλιανού, Ζήνωνος, Κωμοδίκης, Χριστοδούλου, Ντελμίρο, Λουβαρής, Λουγκαγκί, Ολιβέιρα, Ραμπέτ, Ζάλεξ.
ΣΚΟΡΕΡ: 17' Τομάς
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 17' Χριστοδούλου, 32' Στυλιανού
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Σολωμού Δημήτρης
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης