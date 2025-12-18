Χωρίς κανέναν τοπ επιθετικό, δείγμα του ότι δεν αγχώνεται ο Μπεργκ!

Με βάση την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χένινγκ Μπεγκ στον αγώνα της Ομόνοιας με τη Ρακόφ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League, ο Νορβηγός προπονητής δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν... αγχώνεται για το θέμα της πρόκρισης.

Είναι ενδεικτικό ότι άφησε εκτός αποστολής όλους τους τοπ επιθετικούς των πρασίνων και αναφερόμαστε στους Σεμέδο, Μαέ και Γιόβετιτς. Μάλισττα, άφησε εκτός ενδεκάδας τον Άιτινγκ, τους δύο βασικούς του ακραίους μπακ, Κίτσο και Μασούρα, όπως και τον Κουλιμπαλί.