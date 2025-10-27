ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με πέναλτι του Πιέρου, το πρώτο... άνοιγμα του σκορ μετά από επτά αγώνες

Στο 25ο λεπτό του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Αρένα» ο ΑΠΟΕΛ άνοιξε το σκορ, χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Πιέρου Σωτηρίου, έπειτα από ανατροπή του ίδιου από τον Σαμπορίτ, με την παράβαση να υποδεικνύεται μέσω VAR.

Aυτή είναι η πρώτη φορά που οι γαλαζοκίτρινοι ανοίγουν το σκορ σε ντέρμπι με τους Λαρνακείς μετά από επτά αγώνες!

Η τελευταία ήταν στις 5 Φεβρουαρίου 2024, όταν ο Ντβάλι έκανε το 1-0 στο 4΄, σε ματς στο ΓΣΠ το οποίο έληξε ισόπαλο 2-2.

Ακολούθησαν έξι ματς στα οποία η ΑΕΚ προηγήθηκε σε όλα, ακόμη και ακόμη και στο διπλό του ΑΠΟΕΛ με 2-1 τον Μάρτιο του 2024, το οποίο ήρθε με ανατροπή.

Διαβαστε ακομη