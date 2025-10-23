ENA Foundation: Οκτώ Κύπριοι πρωταθλητές εντάσσονται στο πρόγραμμα «Beyond the Medal»

Το ENA Foundation, το νέο ίδρυμα κοινωνικής προσφοράς που ξεκίνησε τη δράση του το 2025, κάνει πράξη το όραμά του για μια κοινωνία που προοδεύει μέσα από τη συνεργασία, την ενδυνάμωση και την προσφορά, ανακοινώνοντας την ένταξη οκτώ πρωταθλητών Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού επιπέδου στο πρόγραμμα «Beyond the Medal». Μέσα από το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα, οι οκτώ πρωταθλητές θα λάβουν συνολική οικονομική στήριξη ύψους άνω των €350.000 κατά τη διάρκεια της επόμενης τριετίας, με στόχο να ενισχυθούν τόσο στην αθλητική τους πορεία, όσο και στην εκπαίδευση και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Σε συνεργασία με τον ΚΟΑ, oι πρωταθλητές που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία, είναι οι Μάριος Γεωργίου (Ενόργανη Γυμναστική), Μίλαν Τραΐκοβιτς (Στίβος), Κωνσταντίνα Γεωργίου (Ποδηλασία), Μάρκος Κοντόπουλος (Σκοποβολή), Μαριλένα Μακρή (Ιστιοπλοΐα/ILCA 6), Αντρέας Μπέρος (Παρα-ολυμπιακός Στίβος), Νατάσα Λαππά (Ιστιοσανίδα) και Ιωσήφ Κεσίδη (Σφυροβολία).

Με διάρκεια έως το 2028, το «Beyond the Medal», το πρώτο πρόγραμμα του είδους του για τον κυπριακό αθλητισμό, προωθεί ενεργά την ιδέα της «διπλής καριέρας», στηρίζοντας τους πρωταθλητές και τις πρωταθλήτριες της Κύπρου που έχουν προοπτική συμμετοχής στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Μέσα από τη στήριξη του, το πρόγραμμα βοηθά τους πρωταθλητές να αποκτήσουν τα εφόδια και τις γνώσεις που χρειάζονται για να πραγματοποιήσουν μια ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση από την αθλητική τους καριέρα στην επαγγελματική τους πορεία, ενώ παράλληλα τους στηρίζει ενεργά και στο αθλητικό τους ταξίδι, προσφέροντάς τους τα μέσα για να συνεχίσουν να εξελίσσονται και να διεκδικούν την κορυφή.

Η υποστήριξη περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενδυνάμωσης, με εκπαιδευτική βοήθεια (κάλυψη διδάκτρων, διαμονής και εξόδων σπουδών, καθώς και καθοδήγηση για τον συνδυασμό αθλητισμού και εκπαίδευσης), αλλά και αθλητική ενίσχυση, μέσα από καθοδήγηση υψηλού επιπέδου, πρόσβαση σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και επιστημονική υποστήριξη (διατροφή, φυσικοθεραπεία, ψυχολογία), καθώς και κάλυψη εξοπλισμού και μετακινήσεων για διεθνείς διοργανώσεις.

Η επιλογή των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε βάσει τριών κύριων κριτηρίων: της αθλητικής επίδοσης, της ακαδημαϊκής πορείας και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, εξασφαλίζοντας ότι η στήριξη θα κατευθυνθεί σε αθλητές με συνέπεια, προοπτική και πραγματική ανάγκη. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετείχαν εκπρόσωποι του ENA Foundation, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), της Κυπριακής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Κ.Ε.Σ.Ο.Α.), πρώην πρωταθλητές Ολυμπιακού επιπέδου, καθώς και εκπρόσωποι από τα Πανεπιστήμια Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό και Frederick.

«Το Beyond the Medal αποτελεί μια επένδυση στους ανθρώπους που, με το ταλέντο και την αφοσίωσή τους, μάς εμπνέουν να βλέπουμε τη δύναμη της συνέπειας, της προσπάθειας και της ελπίδας. Για το ENA Foundation, η στήριξη αυτών των πρωταθλητών δεν περιορίζεται στο σήμερα, είναι μια δέσμευση να τους βοηθήσουμε να χτίσουν ένα αύριο με προοπτική και διάρκεια», δήλωσε o Κωνσταντίνος Κκαϊλής, εκ των συντονιστών του Ιδρύματος.

Σχολιάζοντας το πρόγραμμα «Beyond the Medal», ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Γιάννης Ιωάννου ανέφερε: «Το Πρόγραμμα έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς απευθύνεται σε πρωταθλητές και πρωταθλήτριες που συνδυάζουν τις αυξημένες αθλητικές υποχρεώσεις τους με τις σπουδές και την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση. Θεωρούμε εξόχως σημαντικό αυτό το διπλό μονοπάτι και γι’ αυτό ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού στηρίζει έμπρακτα, ενθαρρύνει και προωθεί τη Διπλή Καριέρα των αθλητών μας».

Σκοπός του Ιδρύματος ΕΝΑ είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας, μέσα από δράσεις που εστιάζουν σε τρεις βασικούς πυλώνες: το άτομο, τις ομάδες και το ευρύ κοινό. Η προσέγγιση του Ιδρύματος βασίζεται στην ιδέα μιας κοινωνικής πυραμίδας, όπου η αλλαγή ξεκινά από το άτομο και επεκτείνεται συλλογικά προς όλη την κοινωνία.

· Το άτομο: Μέσα από το πρόγραμμα “Beyond The Medal”, το Ίδρυμα στηρίζει πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, ενισχύοντας τόσο την αθλητική τους πορεία, όσο και την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

· Τις ομάδες: Με το πρόγραμμα “Grants For Change”, το Ίδρυμα ενισχύει κυπριακούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, παρέχοντας χρηματοδότηση για δράσεις κοινωνικής ενδυνάμωσης και ένταξης ευάλωτων ομάδων.

· Το ευρύ κοινό: Μέσω του “Envision Together”, το Ίδρυμα προωθεί τη δημιουργία και αναβάθμιση δημόσιων χώρων, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη συλλογική εμπειρία.

Κάθε πρωτοβουλία του ENA Foundation αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη ότι η αλλαγή δεν είναι μια μακρινή έννοια, αλλά μια πορεία που ξεκινά από έναν άνθρωπο, μια πράξη, μια κοινότητα. Γιατί η αλλαγή ξεκινά από ΕΝΑ και γίνεται πραγματικότητα όταν την κάνουμε μαζί.

Μάθετε περισσότερα για το ENA Foundation και τα προγράμματά του στο https://ena.org.cy

