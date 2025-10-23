Αλμέιδα: «Κτίζουμε με τον Πάμπλο Γκαρσία το μέλλον της ομάδας»

Πέραν των θεμάτων οικονομικής φύσεως στα οποία απάντησε ο Φερνάντο Αλμέιδα, έκανε αναφορά για τη σχέση του με το προπονητικό τιμ.

Είπε συγκεκριμένα: «Μιλώ καθημερινά με τον Πάμπλο. Είναι απόλαυση να μιλάς μαζί του. Ήδη μιλάμε για την επόμενη σεζον. Προετοιμάζουμαι και τη νέα χρονιά, γιατί στο ποδόσφαιρο πρέπει να υπάρχει πλάνο. Βλέπουμε τις ακαδημίες, ο προπονητής να είναι κομμάτι της ανάπτυξης. Υπάρχουν παίκτες της ακαδημίας στην πρώτη ομάδα. Με την έγκριση του πρόεδρου αναπτύξαμε και τεχνολογικά. Κτίζουμε με τον Πάμπλο το μέλλον της ομάδας».

Όσο για τις δυνατότητες της ομάδας και που μπορεί να φτάσει, σημείωσε: «Θεωρώ ότι έχουμε ομάδα να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι πως όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Αν δεν μείνουμε μαζί, δεν θα μπορεσουμε να διεκδικησουμε τον στόχο».