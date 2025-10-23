Μπάγερν και Μπαρτσελόνα για τον Βλάχοβιτς

Δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες έχουν στα πλάνα τους για το επόμενο καλοκαίρι τον Ντούσαν Βλάχοβιτς της Γιουβέντους για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής τους και ήδη έχουν προσεγγίσει τον μάνατζερ του. Ο Σέρβος διεθνής φορ μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι και ήδη η Μπάγερν Μονάχου και η Μπαρτσελόνα έχουν προσεγγίσει τον μάνατζερ του, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Η ομάδα της Βαρκελώνης εξετάζει την περίπτωση του για να καλύψει το κενό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τη Βαρκελόνη, ενώ στο Μόναχου θέλουν να είναι έτοιμοι αν τελικά αποφασίσει ο Χάρι Κέιν στο τέλος της σεζόν να επιστρέψει στην Αγγλία και στην Τότεναμ. Η διοίκηση των «μπιανκονέρι» ήθελε αρχικά να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Βλάχοβιτς, αλλά ο διεθνής επιθετικός απάντησε αρνητικά στην πρόταση για διετή επέκταση του, καθώς δεν ικανοποιήθηκε από τα χρήματα που προσφέρθηκαν για να βάλει την υπογραφή του.

Ο διεθνής επιθετικός ζητά «ακατέβατα» 12 εκατ. ευρώ το χρόνο, «καθαρά», για να υπογράψει το νέο συμβόλαιο, ενώ η διοίκηση του έχει προτείνει αύξηση των αποδοχών του από τα πέντε, που λαμβάνει τώρα, στα επτά εκατ. ευρώ. Ο Βλάχοβιτς έχει προτάσεις και από τη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη και η Μπάγερν είναι ένας πιθανός προορισμός του μετά το τέλος της φετινής σεζόν, με την Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ η Ιντερ έχει αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του.

ΑΠΕ - ΜΠΕ