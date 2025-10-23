ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρεκόρ τερμάτων στην 3η αγωνιστική της League phase του Champions League

Χόρτασαν γκολ οι φίλοι του ποδοσφαίρου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

«Γέμισαν» τα δίχτυα με γκολ στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς σημειώθηκαν συνολικά 71 γκολ σε 18 αναμετρήσεις, που αποτελούν ρεκόρ για τη νέα μορφή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπως σχετικά ανακοίνωσε η UEFA.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως στα τρία από τα 18 συνολικά παιχνίδια του δημιούργησαν το νέο ρεκόρ. Τα 71 γκολ είναι το νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 67 που είχαν σημειωθεί στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Στους εννέα αγώνες της Τρίτης σημειώθηκαν συνολικά 43 γκολ ενώ στα ματς της Τετάρτης 28 τέρματα.

ΔΙΕΘΝΗ

