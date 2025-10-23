(ΒΙΝΤΕΟ) Πετρίδης: «Εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο συμφωνίας από αυτό της Γ.Σ»

Ο Πρόδρομος Πετρίδης άνοιξε τα χαρτιά του αναφορικά με την ενδεχόμενη επένδυση των Βραζιλιάνων στην ομάδα.

Το ΓΗΠΕΔΟ ήταν στον Αρχάγγελο:

Στο πάνελ οι Πρόδρομος Πετρίδης, Νίκος Κουγιάλης και Φερνάντο Αλμέιδα...

Πρόδρομος Πετρίδης:

«Υπάρχει ένα γκρουπ ατόμων ή εταιρειών με κοινή πρόθεση να επενδύσουν στον ΑΠΟΕΛ. Στις 20/8 μας απέστειλαν ένα πλαίσιο συμφωνίας διαχείρισης αλλά αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό από το πλαίσιο που μας είχε παρουσιαστεί αρχικά και αναφέραμε στην συνέλευση. Στην αρχική του μορφή δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό για τρία σημεία. Πρώτο, το νομικό πλαίσιο δεν ήταν εναρμοσμένο με το Κυπριακό. Δεύτερο, δεν διασφάλιζε την αποπληρωμή του χρέους και τρίτο, δεν διευκρίνιζε τον τρόπο που θα αποκτούσαν οι επενδυτές τις μετοχές.»

«Εδώ και αρκετές βδομάδες επεξεργαζόμαστε άλλες λύσεις. Είναι λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά την ομάδα πολύ πιο σύντομα. Εδώ και οκτώ μήνες έχουμε ακούσει πολλά. Έχει δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό ρόστερ. Έχει μειωθεί το μισθολόγιο στο 29%. Δεν αφήνουμε σε καμία περίπτωση την ομάδα εκτεθειμένη. Ζητούμε από τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα. Είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να βρεθεί μία λύση στο οικονομικό»

«Την περασμένη Πέμπτη η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ παρέδωσε έγγραφο στους εκπροσώπους των δύο ενδιαφερόμενων εταιρειών στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των πόρων, αφού η δική τους εισήγηση δεν ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης των όρων της συμφωνίας από πλευράς των επενδυτών, μέχρι δεν υπάρχει κάποια αρνητική εξέλιξη. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, γι’ αυτό τον λόγο έχουν ενημερωθεί πως πρέπει να υπάρξει τελική κατάληξη.».

Για το αν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα;

«Όχι δεν έχει οριστεί και δεν θέλουμε να βάλουμε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για να μην πιέσουμε οποιοδήποτε».

Για το αν είναι άλλη εταιρεία που θα επενδύσει:

«Η εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται για να επενδύσει στο ΑΠΟΕΛ είναι η F8 Sports δεν υπάρχει κανένα θέμα να αναφέρουμε άλλα ονόματα και άλλες εταιρείες γιατί το επιθυμούν και οι ίδιοι. Προς το παρών η εταιρεία που είναι εκεί είναι η F8 Sports»..

Για το ποσό που έχει μπει ήδη στην ομάδα: «Περίπου τις 500.000 είναι το ποσό που έβαλαν από πλευράς δικής τους. Συγκεκριμένος επενδυτής αγόρασε τον Ρόσα και τον έφερε ελεύθερο στον ΑΠΟΕΛ»

«Σε 2-3 βδομάδες πρέπει να βρεθεί άμεση ή ενδιάμεση λύση και από εκεί και πέρα, γενική λύση. Η ενδιάμεση συμφωνία προέκυψε για να νιώσουν και οι ίδιοι πως το πλάνο είναι λειτουργικό. Το ποσό είναι γύρω στα 3 εκ. για την ενδιάμεση λύση. Κάναμε μία διαφοροποίηση και περιμένουμε την απάντησή τους. Δεν πρόκειται να παραδώσουμε τον ΑΠΟΕΛ και μετά να με βλέπουν στον δρόμο και να με φτύνουν. Είναι απόφαση για το μέλλον. Για μας ο ΑΠΟΕΛ είναι πιο σημαντικός και από την ίδια μας την οικογένεια. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα πάντα»

Για το εμπάργκο:

«Σήμερα η υπόθεση στη ΦΙΦΑ είναι αυτή του Γουίλσον, την περασμένη εβδομάδα είναι θέμα solidarity, μπορεί να προκύψουν και άλλα, εμείς θα πληρώσουμε την ώρα που θέλουμε να κάνουμε μεταγραφή και θα την κάνουμε. Εμείς πάντα βρίσκουμε τις λύσεις, εν αντιθέση που μας είχαν να καταρρέουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε διακανονισμό με τον Σούσιτς, δεν μας συμπεριφέρθηκε σωστά. Ήταν απόφαση του να προχωρήσει με αυτό τον τρόπο. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με τους νομικούς του συμβούλους».

Για τις δυσκολίες που υπάρχουν:

«Αυτή η διοίκηση με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, δεν κρύφτηκε ποτέ, όμως πάντα τα κατάφερε. Όμως θέλω να πω κάτι και ο Αλμέιδα και ο Αλεσάντρο είναι εδώ αφιλοκερδώς και τους ευχαριστώ που με βοηθούν για να κρατούμε το ΑΠΟΕΛ ψηλά και βαθμολογικά και αγωνιστικά. Να μην υπάρχει η ανησυχία στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και να συνεχίσουν να στηρίζουν την ομάδα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει τόσα προβλήματα και ο κόσμος να είναι μαζικά στο γήπεδο».

Για το γήπεδο:

«Το θέμα του γηπέδου το δουλεύουμε συνεχώς, το επόμενο 15νθήμερο θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και η πολεοδομική άδεια».

Φερνάντο Αλμέιδα: «Αυτή την στιγμή είμαι ο CEO. Η δουλειά μου είναι να κρατώ την ομάδα ψηλά. Δουλεύω καθημερινά γιατί είμαι αρκετό καιρό στη Κύπρο. Η συμφωνία είναι δύσκολη, είναι σαν ένας γάμος. Πρώτα γνωρίζεις την κοπέλα, ζεις μαζί της, γνωρίζεις την οικογένειά της και μετά μπορείς να προχωρήσεις σε γάμο. Είμαστε κοντά αλλά ο ΑΠΟΕΛ είναι πιο σημαντικός από μία συμφωνία. Για να κλείσεις μία συμφωνία πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα δουλέψει. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε λεφτά αλλά δεν είναι αυτό το βασικό κριτήριο»

Πρόδρομος Πετρίδης: «Ο Αλμέιδα δεν ζήτησε τους τελευταίους μήνες το οικονομικό. Μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα με τους επενδυτές δεν θα πληρωθεί. Ο πατέρας του είναι εδώ και ενάμιση μήνα στο νοσοκομείο και παλεύει. Είναι καθημερινά εδώ για να βοηθήσει με την εμπειρία του. Έχει διασυνδέσεις με ευρωπαϊκές ομάδες. Και ο Αλεσάντρο βοηθά πάρα πολύ, ο οποίος έχει προσφέρει και οικονομικά»

