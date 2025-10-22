Ο Πετεβίνος για τους Βραζιλιάνους επενδυτές και τη συνέντευξη Τύπου

Σε δηλώσεις του πριν από τον αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΖ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πετεβίνος αναφέρθηκε στο θέμα των Βραζιλιάνων επενδυτών και στην αυριανή συνέντευξη Τύπου (12:00) που θα παραθέσει ο πρόεδρος της εταιρίας Πρόδρομος Πετρίδης. Δήλωσε ανάμεσα σε άλλα τα ακόλουθα:

«Αντιλαμβάνεσαι ότι από αποψη των σημαντικών που πρέπει να ειπωθούν και της υποχρέωσης να ενημερώνεται και ο κόσμος για όλα όσα συμβαίνουν, θα πρέπει να μιλήσει η διοίκηση, για να δώσει τις λεπτομέρειες και το ποιες είναι οι εξελίξεις».