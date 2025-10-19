ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Ντέρμπι «δικεφάλων» στην κατάμεστη OPAP Arena με το βλέμμα στην πρωτιά

Μεγάλη μάχη στην OPAP Arena, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε ένα ντέρμπι, που έρχεται νωρίς αλλά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την ψυχολογία και το μομέντουμ που θέλουν να χτίσουν οι δυο ομάδες στην προσπάθειά τους για την κατάκτηση του τίτλου.

Η «Ένωση» βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 16 βαθμούς -έχοντας συγκάτοικο τον Ολυμπιακό με παιχνίδι περισσότερο- και θέλει το «τρίποντο» για να συνεχίσει να είναι μόνη πρώτη, ενώ από την άλλη οι «ασπρόμαυροι» με 14 πόντους θέλουν τη δεύτερη σερί νίκη σε ντέρμπι (μετά το 2-1 επί του Ολυμπιακού) για να βρεθούν εκείνοι στην κορυφή.

Στα των γηπεδούχων, η ΑΕΚ πήγε στη διακοπή του πρωταθλήματος ως μόνη πρώτη και για να συμβεί αυτό, έπρεπε να περάσει μέσα από την… κόλαση στο ματς με την Κηφισιά στο Περιστέρι. Προερχόμενη από την ήττα από την Τσέλιε, έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0 πριν το πρώτο ημίωρο έχοντας κάκιστη εικόνα, είδε τον Μουκουντί να φεύγει με αναγκαστική αλλαγή και τον Ρέλβας να βλέπει κόκκινη κάρτα, αλλά έδειξε χαρακτήρα και δεν… λύγισε. Με πρωταγωνιστές τις αλλαγές του Νίκολιτς, Γιόβιτς (γκολ ισοφάρισης και κερδισμένο πέναλτι) και Μάριν (σημείωσε με πέναλτι το 3-2) πήρε την πιο μεγάλη νίκη της έως τώρα στο πρωτάθλημα και πάτησε κορυφή.

Ο Σέρβος τεχνικός θέλει να δει βελτιωμένη εικόνα από τους παίκτες του στο πρώτο ντέρμπι στο πρωτάθλημα, έχοντας να διαχειριστεί το πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας: ο Ρέλβας είναι τιμωρημένος, με τον Μουκουντί να είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την ενδεκάδα. Έτσι, η πιο πιθανή λύση είναι να πάρει φανέλα βασικού ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος -για την πρώτη του συμμετοχή φέτος στο πρωτάθλημα- ως παρτενέρ του Βίντα. Φαβορί για τη θέση του φορ ο Γιόβιτς και για εκείνη του επιτελικού χαφ ο Ζοάο Μάριο, ενώ στο κέντρο διπλά από τον Μαρίν ο Πινέδα δεν είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει μετά το υπερατλαντικό ταξίδι από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Μεξικού, με τους Γκρούγιτς και Μάνταλο να διεκδικούν τη θέση.

«Όπως είπα μετά το τελευταίο παιχνίδι, είμαι πολύ χαρούμενος που πήγαμε σε αυτή τη διακοπή του Οκτώβρη μόνοι μας στην κορυφή της βαθμολογίας. Γιατί αυτό λέει κάτι για εμάς, σαν γκρουπ, για την ώρα. Αλλά δεν είναι σημαντικό να είσαι πρώτος τον Οκτώβρη, αλλά στο τέλος. Οπότε, δεν θα είναι μια εύκολη κούρσα. Το βλέπουμε με όσα συμβαίνουν γύρω μας, ότι δεν θα είναι απλό κι εύκολο», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκος Νίκολιτς ενόψει του ντέρμπι με τους Θεσσαλονικείς.

Αξιοσημείωτο, δε, ότι ο Σέρβος δεν θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου: τη σεζόν 2018/19 ως προπονητής της Βίντι αντιμετώπισε δύο φορές τους «ασπρόμαυρους» στο Europa League, μετρώντας ισάριθμες νίκες σε Βουδαπέστη και Θεσσαλονίκη.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ έβαλε στοπ στα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, νικώντας τον Ολυμπιακό 2-1 με ανατροπή στο τελευταίο του ματς πριν τη διακοπή. Σκόρερ οι Τάισον και Ζίβκοβιτς, με κορυφαίο όλων τον Γιάννη Κωνσταντέλια που είχε το κερδισμένο πέναλτι, όντας μόνιμη πηγή κινδύνων για τους «ερυθρόλευκους».

Δεν είχε μόνο θετικά όμως εκείνη η βραδιά στην Τούμπα για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είδαν τον Παβλένκα να αποχωρεί τραυματίας με αναγκαστική αλλαγή. Ο καθοριστικός φέτος Τσέχος τέθηκε νοκ άουτ για το αποψινό ντέρμπι και τη θέση του κάτω από τα δοκάρια θα πάρει ο Τσιφτσής. Στα θετικά για τον Λουτσέσκου, η επιστροφή των Τσάλοφ, Ζίβκοβιτς (επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς στην προπόνηση της Παρασκευής (17/10) και Πέλκα, που ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και είναι έτοιμοι για τη μάχη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ρουμάνος επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, χωρίς να ανακοινώσει την αποστολή για το ματς, με τον Οζντόεφ να είναι το φαβορί για παρτενέρ του Μεϊτέ στο κέντρο, όπως και ο Τάισον για το αριστερό «φτερό» της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Τέλος, η ΑΕΚ είναι κυρίαρχη κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια από την επιστροφή στο σπίτι της το 2022, μετρώντας τέσσερις νίκες, δυο ισοπαλίες και μια ήττα με συνολικό αριθμό τερμάτων 14-6.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια – Ρότα, Βίντα, Χρυσόπουλος (Μουκουντί), Πήλιος – Γκρούγιτς (Πινέδα), Μαρίν – Ελίασον, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα – Γιόβιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μεϊτέ - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Στέγκεμαν (Γερμανία)

Βοηθοί: Γκιουντς (Γερμανία), Ατσμιούλερ (Γερμανία)

4ος: Πολυχρόνης (Πιερίας)

VAR: Κόρτους (Γερμανία)

AVAR: Ευαγγέλου (Αθηνών)

