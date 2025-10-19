Ξένοι, μαθήματα, πρόοδος…

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ευτυχώς η ΚΟΠ εδώ και λίγες αγωνιστικές αναθεώρησε την αρχική της πρόθεση για αποκλειστική παρουσία Κύπριων διαιτητών στον πρώτο γύρο.

Η κάθοδος ξένων συνεχίζεται και μάλιστα σε τέσσερα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής ορίστηκαν τέσσερις στο VAR.  Αυτή η αλλαγή της στάσης της ΚΟΠ μόνο θετικά μπορεί να προσφέρει, τόσο στην κυπριακή διαιτησία όσο και στο ίδιο το ποδόσφαιρό μας. Και είναι σωστή απόφαση γιατί μόνο έτσι θα μειωθεί η προκατάληψη και θα ενισχυθεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Επιπλέον, η παρουσία των ξένων μπορεί να λειτουργήσει ως μάθημα για τους Κύπριους ρέφερι, φέρνοντας νέες αντιλήψεις και μεθόδους. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση από την Επιτροπή Διαιτησίας ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική πρόοδος.

 

