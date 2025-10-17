Πάει με ελπίδα και... χωρίς φόβο

Ο άνετος και ωραίος Εθνικός είναι το απόλυτο αουτσάιντερ στο σημερινό (19:00) παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης» κόντρα στην Πάφος FC, όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν τον εμποδίζει από το να ελπίζει σε θετικό αποτέλεσμα. Στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, με τον νέο προπονητή Ίγκορ Ανγκελόφσκι στον πάγκο, η ομάδα της Άχνας θα αντιμετωπίσει την Πάφο χωρίς φόβο. Ο Εθνικός πάει στο παιχνίδι από την 5η θέση της βαθμολογίας, έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και θέλει να βάλει δύσκολα σε μία εκ των πρωτοπόρων (σ.σ. ισοβαθμεί με 15 βαθμούς με τον ΑΠΟΕΛ). Η ομάδα της Άχνας μετράει τρεις εντός έδρας νίκες επί των Ομόνοια (2-1), Ανόρθωσης (2-0) και ΕΝ Ύψωνα (1-0). Στο Δασάκι έχει και το 0-0 με τον Ακρίτα. Εκτός έδρας μετράει μια ήττα από τον Άρη με 3-0 και το 2-2 με την ΑΕΛ.

Ο Ανγκελόφσκι θα παρατάξει μία ομάδα με ενισχυμένη τη μεσοαμυντική γραμμή, που θα επιδιώξει να κάνει τη ζημιά στην Πάφο στις αντεπιθέσεις. Στην άμυνα δεν αναμένονται αλλαγές αλλά θα υπάρξουν στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ο Μάια θα επιστρέψει στη μεσαία γραμμή, ενώ θέση στην επίθεση διεκδικεί ο Ροντριγκίνιο. Εκτός θα είναι και πάλι ο Μπρένο λόγω τιμωρίας, ενώ αποτελούν ερωτηματικό οι Γκονζάλες, Μπαχανάκ και Τζιαλίλ.