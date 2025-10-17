ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει με ελπίδα και... χωρίς φόβο

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Πάει με ελπίδα και... χωρίς φόβο

Ο άνετος και ωραίος Εθνικός είναι το απόλυτο αουτσάιντερ στο σημερινό (19:00) παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης» κόντρα στην Πάφος FC, όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν τον εμποδίζει από το να ελπίζει σε θετικό αποτέλεσμα. Στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, με τον νέο προπονητή Ίγκορ Ανγκελόφσκι στον πάγκο, η ομάδα της Άχνας θα αντιμετωπίσει την Πάφο χωρίς φόβο. Ο Εθνικός πάει στο παιχνίδι από την 5η θέση της βαθμολογίας, έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα και θέλει να βάλει δύσκολα σε μία εκ των πρωτοπόρων (σ.σ. ισοβαθμεί με 15 βαθμούς με τον ΑΠΟΕΛ). Η ομάδα της Άχνας μετράει τρεις εντός έδρας νίκες επί των Ομόνοια (2-1), Ανόρθωσης (2-0) και ΕΝ Ύψωνα (1-0). Στο Δασάκι έχει και το 0-0 με τον Ακρίτα. Εκτός έδρας μετράει μια ήττα από τον Άρη με 3-0 και το 2-2 με την ΑΕΛ.

Ο Ανγκελόφσκι θα παρατάξει μία ομάδα με ενισχυμένη τη μεσοαμυντική γραμμή, που θα επιδιώξει να κάνει τη ζημιά στην Πάφο στις αντεπιθέσεις. Στην άμυνα δεν αναμένονται αλλαγές αλλά θα υπάρξουν στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ο Μάια θα επιστρέψει στη μεσαία γραμμή, ενώ θέση στην επίθεση διεκδικεί ο Ροντριγκίνιο. Εκτός θα είναι και πάλι ο Μπρένο λόγω τιμωρίας, ενώ αποτελούν ερωτηματικό οι Γκονζάλες, Μπαχανάκ και Τζιαλίλ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Sabbianco Ανόρθωση και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Χαντμπολ

|

Category image

Με αυτούς αρχίζει η Πάφος FC κόντρα στον Εθνικό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η εξάδα που ήταν και στα εφτά

ΑΕΛ

|

Category image

Με 164 αθλητές από 24 χώρες διεξάγεται την Κυριακή (19/10) το O3 OlympusMan – Τrail Run

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πάει με ελπίδα και... χωρίς φόβο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Ζίβκοβιτς, θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Κανένα ρίσκο με Φαμπιάνο-Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Γιαμάλ και Φερμίν Λόπεθ κόντρα στον Ολυμπιακό η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ουναΐ MVP της Τζιρόνα για τον Σεπτέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αρχή μίας «διαβολοβδομάδας»

ΑΕΚ

|

Category image

Επανάληψη του περσινού τελικού στο Ριάντ

Τένις

|

Category image

Η Ατλέτικο θέλει να κάνει το colpo grosso με τον Λεβαντόφσκι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Ακόμα 1,5 μήνα στα πιτς ο Κόουλ Πάλμερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Πάφος – Εθνικός Άχνας & Εφές - Παναθηναϊκός

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ανάρτηση Καρμιώτισσας για Δημοσθένους: «Ντόμπρος, μάγκας, παντελονάτος»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη