Η αρχή μίας «διαβολοβδομάδας»

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Η αρχή μίας «διαβολοβδομάδας»

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και στην ΑΕΚ καλούνται να κάνουν εκκίνηση με το δεξί στο επίμονο αγωνιστικό πρόγραμμα που τους περιμένει το προσεχές διάστημα.

Αύριο (18/10) ξεκινά ουσιαστικά η πρώτη «διαβολοβδομάδα» για την ομάδα της Λάρνακας, από τις συνολικά τρεις που θ’ ακολουθήσουν μέχρι την επόμενη διακοπή των πρωταθλημάτων, αρχές Νοεμβρίου, λόγω εθνικών ομάδων. Το πρόγραμμα που περιμένει την ΑΕΚ είναι «γεμάτο», αφού, μετά την έξοδο στο Παραλίμνι, θ’ ακολουθήσει το ταξίδι στο Λονδίνο για την αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας (23/10), ενώ τη μεθεπόμενη Δευτέρα (27/10) είναι ορισμένο το εντός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Τη δεδομένη στιγμή, άπαντες στο κιτρινοπράσινο στρατόπεδο στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον αγώνα κόντρα στην ΕΝΠ, στο «Τάσος Μάρκου». Σ’ ένα παιχνίδι όπου οι απώλειες βαθμών «απαγορεύονται» για την ΑΕΚ, η οποία μετά και την τελευταία της ήττα από την Πάφος FC οπισθοχώρησε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Ως εκ τούτου, δεν την παίρνει για νέο στραβοπάτημα. Άλλωστε, υπάρχουν τέσσερις ομάδες που καραδοκούν και απειλούν να την ξεπεράσουν ή να τη φτάσουν στη βαθμολογία. Ο 7oς Απόλλωνας είναι μόλις στο -1 από την ΑΕΚ, ενώ η Ε.Ν. Ύψωνας, η ΑΕΛ και ο Ακρίτας είναι στο -3. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πόσο σημαντική θα είναι ενδεχόμενη νίκη των Λαρνακέων μέσα στο Παραλίμνι τόσο από βαθμολογικής όσο και από ψυχολογικής άποψης.

 

