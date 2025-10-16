«Στο μεταγραφικό κάδρο ομάδων του εξωτερικού ο Νικόλας Κούτσακος»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Rudy Galetti, γνωστός για τις αποκαλύψεις του σε μεταγραφικά θέματα, αναφέρθηκε στον Νικόλα Κούτσακο, στο Χ, τονίζοντας πως αρκετές ομάδες έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον νεαρό επιθετικό του ΑΠΟΕΛ.

🚨🇨🇾 Nikolas Koutsakos added two more caps for Cyprus this week in World Cup qualifiers.



The 21yo Apoel ST, now with 5 appearances and 1 goal so far in the National Team, is under contract until 2026, and several clubs have already made approaches, showing interest in him. pic.twitter.com/jxcsUgk184 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 15, 2025

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, ο 21χρονος διεθνής πρόσθεσε άλλες δύο συμμετοχές με τη φανέλα της Κύπρου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτή την εβδομάδα, φτάνοντας συνολικά τις πέντε, με ένα γκολ στο ενεργητικό του.