ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ για Ντιέγκο Ρόσα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ για Ντιέγκο Ρόσα

Υπάρχουν φόβοι για τα χειρότερα...

Συναγερμός σήμανε στον Αρχάγγελο μετά τον τραυματισμό του Ντιέγκο Ρόσα κατά τη διάρκεια της απογευματινής προπόνησης της Παρασκευής. 

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο, γεγονός που προκάλεσε προβληματισμό στο προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ.

Η κατάστασή του θα αξιολογηθεί εντός της ημέρας με ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Όλοι εύχονται να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό, καθώς ο Ρόσα βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Ο Βραζιλιάνος στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας αγωνίστηκε 90 λέπτα σκοράροντας μάλιστα και στον αγώνα με τον Άκριτα.

 

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην 30ή θέση η Αλεξάνδρα Σαφείρη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Καμπάνα» της FIFA στη Μαλαισία – Χρησιμοποίησε ξένους παίκτες με πλαστά χαρτιά στην εθνική της ομάδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάρι Κέιν: Ο Άγγλος που σαρώνει στη Γερμανία και ξαναγράφει την ιστορία των φορ της Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκεί θα στηριχθεί η... απόδραση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ταρέμι: Yποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου Ασιάτη ποδοσφαιριστή

Ελλάδα

|

Category image

«Ευχαριστώ αδελφέ μου» - Η απάντηση του Μάικ Τζέιμς σε σχόλιο του Γιαννακόπουλου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ώρα για derby madrileno

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποσύρθηκε στα 36 του ο Μπας Ντοστ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Stop» στους οπαδούς του Αγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out οι Ομονοιάτες για το ντέρμπι στο “ΠΑΠ”

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανάσα για Ρόσα και ΑΠΟΕΛ – Δεν φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στη Γουέστ Χαμ ο Νούνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bαρυφορτωμένο αλλά με... μέτρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απολύθηκε από τη Γουέστ Χαμ ο Πότερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντεμπούτο Λοΐζου με Χάποελ Τελ Αβίβ;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη