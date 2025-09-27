Ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ για Ντιέγκο Ρόσα

Συναγερμός σήμανε στον Αρχάγγελο μετά τον τραυματισμό του Ντιέγκο Ρόσα κατά τη διάρκεια της απογευματινής προπόνησης της Παρασκευής.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο, γεγονός που προκάλεσε προβληματισμό στο προπονητικό επιτελείο και τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ.

Η κατάστασή του θα αξιολογηθεί εντός της ημέρας με ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Όλοι εύχονται να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό, καθώς ο Ρόσα βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Ο Βραζιλιάνος στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας αγωνίστηκε 90 λέπτα σκοράροντας μάλιστα και στον αγώνα με τον Άκριτα.