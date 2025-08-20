Στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ο Τίτος Προκοπίου

Την απόκτηση του Τίτου Προκοπίου ανακοίνωσε και επίσημα ο Ολυμπιακός Λευκωσίας. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά:

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον Κύπριο ποδοσφαιριστή Τίτο Προκοπίου, για συμβόλαιο διάρκειας 1 χρόνου.

Ο Προκοπίου έχει ύψος 1,72 μ. και την περσινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με τη Νέα Σαλαμίνα στην Α’ Κατηγορία. Είναι επίσης διεθνής με την Εθνική Κύπρου U21, με 4 συμμετοχές.

Καλωσορίζουμε θερμά τον Τίτο Προκοπίου στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!»