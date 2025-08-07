ΑΠΟΕΛ: H Μπαΐα κράτησε το 50% των δικαιωμάτων του Ρόσα
Μετά τον ΑΠΟΕΛ, τη συμφωνία με την Μπαΐα για τη μεταγραφή του Ντιέγο Ρόσα ανακοίνωσε και η βραζιλιάνικη ομάδα.
Και στο «φιρμάνι» της πρώην, πλέον, ομάδας του 22χρονου χαφ, αναγράφεται μία σημαντική λεπτομέρεια.
Συγκεκριμένα η Μπαΐα ενημερώνει ότι διατηρεί το 50% των οικονομικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή και επιπλέον θα δικαιούται μπόνους για στόχους που θα πετύχει ο νεαρός στους γαλαζοκίτρινους.
«Η Μπαΐα τον ευχαριστεί για την προσφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στη νέα του πρόκληση», καταλήγει η ανακοίνωση των Βραζιλιάνων.
🗣️ O Esporte Clube Bahia SAF comunica a transferência em definitivo do meio-campista Diego Rosa.— Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 7, 2025
O jogador foi negociado com o Apoel FC, do Chipre. O Esquadrão mantém 50% dos direitos econômicos do atleta e terá direito a bônus por metas alcançadas em seu novo clube.
Diego Rosa… pic.twitter.com/jb5VoheC9q