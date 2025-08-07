ΑΠΟΕΛ: H Μπαΐα κράτησε το 50% των δικαιωμάτων του Ρόσα

Μετά τον ΑΠΟΕΛ, τη συμφωνία με την Μπαΐα για τη μεταγραφή του Ντιέγο Ρόσα ανακοίνωσε και η βραζιλιάνικη ομάδα.

Και στο «φιρμάνι» της πρώην, πλέον, ομάδας του 22χρονου χαφ, αναγράφεται μία σημαντική λεπτομέρεια.

Συγκεκριμένα η Μπαΐα ενημερώνει ότι διατηρεί το 50% των οικονομικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή και επιπλέον θα δικαιούται μπόνους για στόχους που θα πετύχει ο νεαρός στους γαλαζοκίτρινους.

«Η Μπαΐα τον ευχαριστεί για την προσφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στη νέα του πρόκληση», καταλήγει η ανακοίνωση των Βραζιλιάνων.