ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπόλικος ο χώρος στον κατάλογο Α

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Μπόλικος ο χώρος στον κατάλογο Α

Αρκετές θέσεις ξένων παικτών παραμένουν ανοικτές στον ΑΠΟΕΛ και περιμένουν τους κάτοχους τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα συμπληρωθούν όλες. Αυτή τη στιγμή 12 από τις 17 θέσεις είναι κατειλημμένες, ανάμεσα σε αυτές και του Αμπάγκνα που δεν είναι σίγουρο αν θα προλάβει να επανέλθει σε δράση πριν τον Ιανουάριο.

Δεν υπολογίζονται φυσικά ο Ντιέγκο Ρόσα, το όνομα του οποίου έγινε χθες γνωστό πως θα αποτελέσει το 5ο φετινό γρανάζι στη γαλαζοκίτρινη μηχανή. Ούτε και του δεξιού ακραίου αμυντικού Ουίλιαμ Λέπο, για τον οποίο τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως έκλεισε καθώς η ομάδα του φέρεται να έχει υποχωρήσει από τις αρχικές της απαιτήσεις. Είπε λοιπόν το «ναι» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι του παίκτη στην Κύπρο.

Στη λίστα των 12 είναι οι Mπέλετς, Περέιρα, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Μέουρερ, Ντάλσιο, Αμπάγκνα, Μάγιερ, Κόρμπου, Μαρκίνιος και Ντράζιτς.

Όσον αφορά τον Ρόσα, πρόκειται για 22χρονο Βραζιλιάνο μέσο που πέρασε ξανά από από τα ευρωπαϊκά γήπεδα και συγκεκριμένα από το Βέλγιο, όπου αγωνίστηκε σε Λόμελ και της Βιζέλα. Το πρώτο μισό της περασμένης σεζόν ήταν στη Λόμελ, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στη χώρα του για την Ιντερνασιονιάλ. Στα αξιοσημείωτα όμως είναι πως τον Ιανουάριο του 2021 η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τα δικαιώματά του από την Γκρέμιο. Η αγγλική ομάδα τον έδωσε δανεικό σε Βιζέλα και Λόμελ. Τον Ιανουάριο του 2023, η Μπαχία της Βραζιλίας τον έκανε δικό της, αλλά ο Ρόσα έπαιξε ξανά για τη Λόμελ και την Ιντερνασιονάλ.

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στην Τούμπα ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: ΑΠΟΕΛίστας και επίσημα ο Ρόσα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Λομάκιν… μετά την Πάφο βάζει πλώρη για τη Σερβία!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

5η στη Πολωνία η Ολίβια Φωτοπούλου!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Με πίστη στην υπέρβαση

ΑΡΗΣ

|

Category image

Που θα δείτε τις μάχες των ευρωπαίων μας!

TV

|

Category image

Επίσημο: Στην Έβερτον ο Ντιούσμπερι-Χολ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρντά Τουράν: «Σαν πατέρας μου ο Τερίμ, αδέρφια μου οι Αταμάν και Όσμαν, ξέρω τη Θύρα 13»!

Ελλάδα

|

Category image

Να τριτώσει το καλό με έξτρα... όπλα

ΑΕΚ

|

Category image

Μπόλικος ο χώρος στον κατάλογο Α

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λευκή» ισοπαλία στην Περιστερώνα για Ομόνοια 29Μ και Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επίσημα στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας με το «13» ο Γιώργος Βαγιαννίδης!

Ελλάδα

|

Category image

Νίκη 3-2 για τον Απόλλωνα με το πρώτο του Γκασπάρ!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα πήρε άδεια και ανοίγει το «Spotify Camp Nou» στις 14/9

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να αξιοποιήσει το δυνατό του όπλο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη