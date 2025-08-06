Μπόλικος ο χώρος στον κατάλογο Α

Αρκετές θέσεις ξένων παικτών παραμένουν ανοικτές στον ΑΠΟΕΛ και περιμένουν τους κάτοχους τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα συμπληρωθούν όλες. Αυτή τη στιγμή 12 από τις 17 θέσεις είναι κατειλημμένες, ανάμεσα σε αυτές και του Αμπάγκνα που δεν είναι σίγουρο αν θα προλάβει να επανέλθει σε δράση πριν τον Ιανουάριο.

Δεν υπολογίζονται φυσικά ο Ντιέγκο Ρόσα, το όνομα του οποίου έγινε χθες γνωστό πως θα αποτελέσει το 5ο φετινό γρανάζι στη γαλαζοκίτρινη μηχανή. Ούτε και του δεξιού ακραίου αμυντικού Ουίλιαμ Λέπο, για τον οποίο τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο πως έκλεισε καθώς η ομάδα του φέρεται να έχει υποχωρήσει από τις αρχικές της απαιτήσεις. Είπε λοιπόν το «ναι» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι του παίκτη στην Κύπρο.

Στη λίστα των 12 είναι οι Mπέλετς, Περέιρα, Μπρόρσον, Σταφυλίδης, Μέουρερ, Ντάλσιο, Αμπάγκνα, Μάγιερ, Κόρμπου, Μαρκίνιος και Ντράζιτς.

Όσον αφορά τον Ρόσα, πρόκειται για 22χρονο Βραζιλιάνο μέσο που πέρασε ξανά από από τα ευρωπαϊκά γήπεδα και συγκεκριμένα από το Βέλγιο, όπου αγωνίστηκε σε Λόμελ και της Βιζέλα. Το πρώτο μισό της περασμένης σεζόν ήταν στη Λόμελ, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στη χώρα του για την Ιντερνασιονιάλ. Στα αξιοσημείωτα όμως είναι πως τον Ιανουάριο του 2021 η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε τα δικαιώματά του από την Γκρέμιο. Η αγγλική ομάδα τον έδωσε δανεικό σε Βιζέλα και Λόμελ. Τον Ιανουάριο του 2023, η Μπαχία της Βραζιλίας τον έκανε δικό της, αλλά ο Ρόσα έπαιξε ξανά για τη Λόμελ και την Ιντερνασιονάλ.