ΦΩΤΟ: Η επιστολή - απάντηση του ΑΠΟΕΛ: «Να αποσυρθεί το τελεσίγραφο και να συζητήσουμε άμεσα»

Διαβάστε την επιστολή - απάντηση του ΑΠΟΕΛ στην ομάδα των «8».

Η διοίκηση Πετρίδη απάντησε στην πρόταση των ΑΠΟΕΛιστών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τα ηνία της ομάδας.

«Δεν θα σταθούμε ούτε στο ύφος, ούτε στο πνεύμα, ούτε στην τελεσίγραφική γραφή της επιστολής σας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απάντηση του Πρόδρομου Πετρίδη.

Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποσύρουν το... take it or leave it προκειμένου να γίνει ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΣ:

κ.κ. Χρίστο Τριανταφυλλίδη, Γιάννη Δημητρίου, Θεόδωρο Κυριακίδη, Άντη Πολυδώρου, Αλέξη Ανδρέου, Μάριο Αθανασίου, Παναγιώτη Γεωργίου, Γιώργο Γεωργίου

Αγαπητοί κύριοι,

Δεν θα σταθούμε ούτε στο ύφος ούτε στο πνεύμα ούτε στην τηλεγραφική γραφή της επιστολής που έχουμε παραλάβει. Θα σταθούμε καθαρά στην ουσία και θα σημειώσουμε τα εξής:

Αποστείλατε μετά από συνάντηση που προηγήθηκε, μια γραπτή πρόταση ημερομηνίας 11/03, η οποία παραδόθηκε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ, το απόγευμα της 12/03. Η πρότασή σας κατέληγε ως εξής: «Αναμένουμε την θετική ανταπόκρισή σας, για το καλό του ΑΠΟΕΛ μας και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε οτιδήποτε απαιτηθεί».

Κατά την διάρκεια αυτών των 6 ημερών που μεσολάβησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είχε συνομιλήσει με καθέναν από εσάς μέλη της ομάδας σας και εξέφρασε την καλή πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, για περαιτέρω συζήτηση της πρότασης που έχετε θέσει ενώπιόν μας και βέλτιστη και πιο ρεαλιστική οικονομική λύση, για το καλό του ΑΠΟΕΛ μας. Έχετε ταυτόχρονα ενώπιόν σας την επισήμανση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πρόθυμο να συγκεντρώσει ποσά χρηματικά που σε λογικά και κοινώς αποδεκτά πλαίσια, έχετε πει ότι θα συνεισφέρετε, δημιουργώντας ένα ταμείο που θα μπορούσε μόνο να υπερκαλύψει τις άμεσες οικονομικές ανάγκες αλλά να δημιουργήσει και αποτελεσματικά μία ανταγωνιστική ομάδα.

Και προ εκπλήξεως χθες παραλάβαμε μια νέα επιστολή-τηλεγράφημα, 6 ημέρες μετά από την κατάθεση της πρότασής σας, υπό μορφή «Take it or leave it».

Ξεκαθαρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ουδέποτε απέρριψε την πρότασή σας. Το αντίθετο. Την λαμβάνει σοβαρά υπόψη.

Θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσετε αν έχετε αντιληφθεί πως η πρότασή σας χρήζει περαιτέρω λειτουργικής και νομικής διευκρίνισης. Για αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει και γραπτώς την πρόθεση να την συζητήσει. Αυτή η πρόθεση εκφράστηκε ήδη και στα δυο μέλη της ομάδας σας, που συναντήθηκαν μαζί με τον Πρόεδρο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ.

Αντί αυτού επίσης προ εκπλήξεως, στην χθεσινή επιστολή αναφέρετε ότι «…δεν τίθεται προς συζήτηση και ούτε θα μπούμε σε διαπραγμάτευση ή επεξηγήσεις».

Θα εισηγηθούμε έστω και την υστάτη, το τελεσίγραφο να αποσυρθεί. Και σας καλούμε σε άμεση συνάντηση έτσι ώστε να συζητηθεί επί της ουσίας η πρόταση σας. Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με τρόπο που να λειτουργήσει, προς το καλό του ΑΠΟΕΛ και κανενός άλλου».