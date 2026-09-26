To έκανε κι αυτό ο Σταφυλίδης

Μία από τις πετυχημένες μεταγραφές στον ΑΠΟΕΛ το καλοκαίρι του 2025 ήταν αυτή του Κωνσταντίνου Σταφυλίδη. Ο Ελλαδίτης, αν και ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμό, κατάφερε στην περσινή χρονιά να ολοκληρώσει πρώτος σε ασίστ, μετρώντας εννέα και ήταν πρώτος στη σχετική λίστα. Από τις πρώτες αγωνιστικές της φετινής περιόδου αποδεικνύει ότι αποτελεί σημαντικό παίκτη για τους γαλαζοκίτρινους. Ήδη έχει δώσει την πρώτη του ασίστ, όμως παράλληλα πρόσθεσε άλλο ένα παράσημο στη θητεία του στον Αρχάγγελο πετυχαίνοντας τα πρώτα του τέρματα με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα.

Συγκεκριμένα, είχε σκοράρει στην ευρεία νίκη με 6-0 επί της ΑΕΛ, ενώ είχε πετύχει το πρώτο γκολ του ΑΠΟΕΛ στην ισοπαλία 2-2 με τον Απόλλωνα. Με αυτά έφθασε σε διψήφιο αριθμό τερμάτων στην καριέρα του, σκοράροντας για πρώτη φορά μετά από πεντέμισι χρόνια, καθώς το προηγούμενο γκολ του το είχε πετύχει τον Ιανουάριο του 2025 με τη φανέλα της Χοφενχάιμ απέναντι στην Άιντραχτ. Στη Γερμανία είχε πετύχει και πέντε τέρματα για λογαριασμό της Αουγκσμπούργκ και ένα για τη δεύτερη ομάδα της Λεβερκούζεν, ενώ δύο γκολ είχε σκοράρει και με τον ΠΑΟΚ.

Αναμφίβολα ο Σταφυλίδης είναι ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στα πλάνα του Νίκου Παπαδόπουλου στον φετινό ΑΠΟΕΛ και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένας από τους τέσσερις που κατέγραψαν συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια των τεσσάρων αγώνων που έδωσαν οι γαλαζοκίτρινοι.

Όσο πιο άδειο γίνεται

Στα της προετοιμασίας, οι ποδοσφαιριστές απολαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες του πενθήμερου ρεπό που τους δόθηκε από την τεχνική ηγεσία και τη Δευτέρα (28/09) θα επιστρέψουν στον Αρχάγγελο, εκτός φυσικά αυτών που έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Το διάστημα αυτό της διακοπής είναι σημαντικό ώστε να αδειάσει όσο γίνεται περισσότερο το ιατρικό δελτίο. Η αισιοδοξία είναι ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι διαθέσιμοι ξανά οι Μαντσίνι και Καρίγιο και θα μπορέσει να κάνει την πρώτη του συμμετοχή ο Καρίγιο. Επίσης, υπάρχει αναμονή για την κατάσταση του Λαΐφη, ο οποίος ταξίδεψε με την Εθνική Ανδρών της Κύπρου, όμως λόγω προβλήματος τραυματισμού δεν αγωνίστηκε με το Μαυροβούνιο. Οι Καττιρτζής και Πιέρος χρειάζονται ακόμη χρόνο. Θυμίζουμε ότι στην ομάδα της Λευκωσίας έχον διευθετήσει ένα φιλικό στο διάστημα της διακοπής, απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα το ερχόμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου.