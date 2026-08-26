ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι σίγουροι και τα ερωτηματικά

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Οι σίγουροι και τα ερωτηματικά

Η Ομόνοια ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της για τον επαναληπτικό της Πέμπτης (27/8, 20:00) με την Σεντ Τρούιντεν στο πλαίσιο των Play Off του Europa League.

Εκεί οι πράσινοι θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν το 1-0 του πρώτου αγώνα, κλείνοντας θέση στη League Phase της δεύτερης τη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 

Σε αυτή του την προσπάθεια, το τριφύλλι θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο. Οι Ομονοιάτες θα δώσουν μαζικά το «παρών» τους στο ΓΣΠ στηρίζοντας τις προσπάθειες των παικτών του Μπεργκ. Το σκορ του πρώτου αγώνα στο Βέλγιο δεν λέει την αλήθεια για την εικόνα του αγώνα. Αυτό το αντιλαμβάνονται οι οπαδοί της ομάδας οι οποίοι ετοιμάζουν ένα «καυτό» ΓΣΠ δίνοντας έτσι την επιπλέον ώθηση για να γίνει η μεγάλη ανατροπή. 

Το σίγουρο λοιπόν όπλο για τον Μπεργκ και τους παίκτες είναι ο κόσμος. Τα ερωτηματικά αφορούν τους παίκτες που τούτη την ώρα λογίζονται ως αμφίβολοι. Ο λόγος για τους Άιτινγκ και Μαγιαμπέλα. Και για τους δύο η κατάσταση έχει ως εξής… Ο προπονητής θα περιμένει να δει αν καταφέρουν να βγάλουν όλο το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης για να διαπιστώσει εάν θα τους υπολογίζει για το αυριανό παιχνίδι. 

Δικαιολογημένα πάντως, το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής στρέφεται προς τον Νοτιοαφρικανό, νοουμένου πως η Ομόνοια θα επιδιώξει να επιτεθεί για να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Μπεργκ έδειξε πως ο Μαγιαμπέλα θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικά του όπλα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν και σίγουρα θα ήθελε να τον έχει τουλάχιστον στον πάγκο της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης. 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάει για εντεκαδάτος ο Κωνσταντέλιας

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Πάει για Ισμαΐλα Σαρ η Λίβερπουλ!

Premier League

|

Category image

Ο άγνωστος κανόνας της UEFA που απαγορεύει ένα νέο Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι πρώτοι ορισμοί διαιτητών της νέας σεζόν

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε κ. Ερχιουμάν

Απόψεις

|

Category image

Άλλαξε άποψη ο Ουζόχο

Krasava ENY Ύψωνα

|

Category image

Άμεσες οι εξελίξεις για Έντσο!

Premier League

|

Category image

Η Σίτι ανακοίνωσε τον Μπουαντί και τον έκανε την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Λιλ!

Premier League

|

Category image

Ντύνει τον Λούζα στα πράσινα ο Παναθηναϊκός - Προφορική συμφωνία με τη Γουότφορντ!

Super League

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Την Πέμπτη στην Αγγλία ο Άλαν – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του

Premier League

|

Category image

Σα Πίντο για Ντιναμό Σίτι: «Δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, είχαμε καθαρό γκολ, αύριο θα νικήσουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εξέλιξη με Χουλιάν Άλβαρες!

La Liga

|

Category image

Ελ Μαέστρο: «Γνωρίζω τι εκπροσωπεί αυτή η ομάδα, θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο με ενέργεια και πάθος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Στόχος μας το κάτι παραπάνω με προκρίσεις» το μήνυμα του Νίκου Νικολάου στους νεαρούς διεθνείς μας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Έρχιουρμαν για Barcelona: Οι διεθνείς εκδηλώσεις στα κατεχόμενα δεν σημαίνουν αναγνώριση της «τδβκ», όπως ούτε η συμμετοχή στην Τουρκία αναγνωρίζει την ΚΔ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη