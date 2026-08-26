Οι σίγουροι και τα ερωτηματικά

Εκεί οι πράσινοι θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν το 1-0 του πρώτου αγώνα, κλείνοντας θέση στη League Phase της δεύτερης τη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Σε αυτή του την προσπάθεια, το τριφύλλι θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο. Οι Ομονοιάτες θα δώσουν μαζικά το «παρών» τους στο ΓΣΠ στηρίζοντας τις προσπάθειες των παικτών του Μπεργκ. Το σκορ του πρώτου αγώνα στο Βέλγιο δεν λέει την αλήθεια για την εικόνα του αγώνα. Αυτό το αντιλαμβάνονται οι οπαδοί της ομάδας οι οποίοι ετοιμάζουν ένα «καυτό» ΓΣΠ δίνοντας έτσι την επιπλέον ώθηση για να γίνει η μεγάλη ανατροπή.

Το σίγουρο λοιπόν όπλο για τον Μπεργκ και τους παίκτες είναι ο κόσμος. Τα ερωτηματικά αφορούν τους παίκτες που τούτη την ώρα λογίζονται ως αμφίβολοι. Ο λόγος για τους Άιτινγκ και Μαγιαμπέλα. Και για τους δύο η κατάσταση έχει ως εξής… Ο προπονητής θα περιμένει να δει αν καταφέρουν να βγάλουν όλο το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης για να διαπιστώσει εάν θα τους υπολογίζει για το αυριανό παιχνίδι.

Δικαιολογημένα πάντως, το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής στρέφεται προς τον Νοτιοαφρικανό, νοουμένου πως η Ομόνοια θα επιδιώξει να επιτεθεί για να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Μπεργκ έδειξε πως ο Μαγιαμπέλα θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικά του όπλα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν και σίγουρα θα ήθελε να τον έχει τουλάχιστον στον πάγκο της κρίσιμης αυτής αναμέτρησης.