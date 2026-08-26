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Στη League Phase με ανατροπή-έπος επί της Σέλτικ η Λίντσερ του Λιούμπιτσιτς!

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη League Phase με ανατροπή-έπος επί της Σέλτικ η Λίντσερ του Λιούμπιτσιτς!

Με το απίθανο 5-1 στην παράταση, η Λίντσερ του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς διέλυσε τη Σέλτικ και πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές σε προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων πέτυχε η Λίντσερ που τι και αν είχε ηττηθεί με 3-0 από τη Σέλτικ στη Σκωτία, στη ρεβάνς την κατασπάραξε με 5-1 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League.

Οι Σκωτσέζοι όχι μόνο είχαν να υπερασπιστούν το 3-0 του πρώτου αγώνα, αλλά προηγήθηκαν στο 21' με τον ΜακΓκρέγκορ και ενώ όλα έδειχναν πως το υπόλοιπο του ματς θα ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, η αυστριακή ομάδα είχε άλλη άποψη!

Στο 32' ο Ούσορ ισοφάρισε σε 1-1 και ο δανεικός από την ΑΕΚ, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς γύρισε τούμπα το ματς στις αρχές του δευτέρου μέρους, με τον Αντενίραν στο 58' να σημειώνει το 3-1.

Η Λίντσερ έψαχνε το γκολ που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση και το βρήκε στο 90' με τον Φλέκερ, ενώ στο έξτρα ημίωρο οι γηπεδούχοι είχαν την ψυχολογία με το μέρος τους και ολοκλήρωσαν αυτή την απίθανη ανατροπή στο 109' με το δεύτερο τέρμα του Αντενίραν για το τελικό 5-1!

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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