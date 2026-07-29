Κρίσιμη συνάντηση των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών με την ύψιστη απειλή του μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ!

Με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να εκπλήσσει άπαντες με την απόφασή του να πουλήσει μερίδιο των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε fund, πράγμα που μπορεί ν' αλλάξει ριζικά ολόκληρο τον χάρτη του αθλήματος, η UEFA και τα μέλη της ετοιμάζουν την αντίδρασή τους.

Όπως μετέδωσε το SkySports, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσουν για ν' αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση και πώς θα την αντιμετωπίσουν.

Μάλιστα, τονίζεται πως στις σκέψεις των ανθρώπων των ομοσπονδιών υπάρχει ακόμα και η ύψιστη απειλή του μποϊκοτάζ του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου που αναμένεται να διεξαχθεί το 2030 σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία, με παιχνίδια να διεξάγονται και σε Παραγουάη, Ουρουγουάη και Αργεντινή λόγω της συμπλήρωσης 100 ετών από το πρώτο τουρνουά.

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, που μάλιστα απουσίασε και από τον πρόσφατο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από πολλές και έντονες διαφωνίες με τον ισχυρό άνδρα της FIFA στις συζητήσεις τους, εξεπλάγην με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας το μεσημέρι της Τρίτης.

Δεν είχαν καμία ενημέρωση στην UEFA για τις σκέψεις του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και θ' ασκηθεί τεράστια πίεση ώστε να κάνει πίσω ο Ινφαντίνο αναφορικά με το πλάνο που φέρεται να έχει στο μυαλό του.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με δημοσίευμα των Times ο ισχυρός άνδρας της FIFA σκοπεύει να διαθέσει μετοχές του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, με την UEFA να τονίζει πως το θέμα αγγίζει τα θεμέλια της διακυβέρνησης του αθλήματος.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υπογράμμισε ότι η «ψυχή» του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση.

European nations will discuss potentially boycotting the World Cup if Gianni Infantino pushes ahead with plans to sell off part of FIFA to private investors. 🚨 pic.twitter.com/9uK8E56PhF — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 28, 2026

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