ΑΠΟΕΛ: Τα 100χρονα του με Άρη στο ΓΣΠ!

Ιστορική η φετινή σεζόν για την ομάδα της Λευκωσίας η οποία συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής.

Στο πλαίσιο της κλήρωσης του νέου πρωταθλήματος, ο Χάρης Λοϊζίδης ανέφερε πως η ΚΟΠ ενέκρινε αίτημα του ΑΠΟΕΛ να αγωνιστεί εντός έδρας την ημερομηνία που θα συμπληρώσει τα 100χρονα του.

Η κληρωτίδα έφερε έτσι κι αλλιώς εντός έδρας ματς για τον ΑΠΟΕΛ και μάλιστα θα είναι ντέρμπι.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής (06.11.2026 – 08.11.2026), ο ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει τον Άρη στο ΓΣΠ.

Αγωνιστική 9 (06.11.2026 – 08.11.2026)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ vs ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ vs KRASAVA Ε.Ν.Y

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ vs ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ vs ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΠΑΦΟΣ FC vs ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ