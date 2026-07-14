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Ισχυροποιείται με Άνχελ Γκαρσία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Ισχυροποιείται με Άνχελ Γκαρσία

Η 4η προσθήκη στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, είναι παίκτης που αποδεδειγμένα τον ανεβάζει επίπεδο.

Αυτό μας έδειξε ο Άνχελ Γκαρσία κατά την πενταετή του παρουσία με τη φανέλα της ΑΕΚ Λάρνακας, από την οποία έμεινε ελεύθερος πριν λίγες μέρες. Είναι λοιπόν και με... βούλα παίκτης των γαλαζοκιτρίνων ο Ισπανός, με το ρόστερ να ισχυροποιείται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και αυτό γιατί στη συγκεκριμένη θέση αγωνίζεται και ο Κώστας Σταφυλίδης. Έτσι, λοιπόν, ο προπονητής Νίκος Παπαδόπουλος έχει στα χέρια του δύο «όπλα», που σερβίρουν και αρκετά γκολ.

Ο Γκαρσία καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αριστερούς ακραίους αμυντικούς του πρωταθλήματος, φορώντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην ομάδας της Λάρνακας, ενώ απέκτησε σημαντική εμπειρία μέσα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πλέον ο αθλητικός διευθυντής, Ζήσης Βρύζας, κινείται για την απόκτηση επιτελικού μέσου και θέλει ο «εκλεκτός» να ενσωματωθεί πριν τη μετάβαση της ομάδας στην Ολλανδία (25 Ιουλίου), για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Μία-μία, κάνει στην... άκρη

Στον ΑΠΟΕΛ, πέρα από τον μεταγραφικό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεχίζονται οι προσπάθειες που αφορούν τους διακανονισμούς των οφειλών σε παίκτες και προπονητές που πέρασαν από τον Αρχάγγελο. Και η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολλές οι «παλιές» αμαρτίες. Η τελευταία εξέλιξη αφορά τον Νταβίντ Γκαγιέγο, με τους γαλαζοκιτρίνους να ενημερώνουν πως έχει αρθεί το εμπάργκο που αφορούσε τον Ισπανό προπονητή. Συγκεκριμένα, τονίζουν πως έχει γίνει πλήρης αποπληρωμή του υπολοίπου των οφειλών. Μία περίπτωση που «ταλαιπώρησε» αρκετά και φαίνεται από το γεγονός ότι αποχώρησε από τον ΑΠΟΕΛ πριν δύο χρόνια. Είχε καθίσει στον πάγκο για πέντε παιχνίδια, από την 1/7/2024 μέχρι τις 24/8/2024 και σε μόλις πέντε ματς. 

Όλες αυτές οι υποθέσεις, αποτέλεσαν εξ αρχής μία από τις προτεραιότητες της διοίκησης Χάρη Φωτίου, η οποία ομολογουμένως τα πάει πολύ καλά, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερους «οπαδούς» στις τάξεις των ΑΠΟΕΛιστών. Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς πως όσο κλείνουν αυτές οι τρύπες, μεγαλώνει η αισιοδοξία ενώ μπορούν και οι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό να λειτουργούν απρόσκοπτα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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