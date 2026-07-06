ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Eπική πρόκριση για την Αγγλία στους «8» του Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Eπική πρόκριση για την Αγγλία στους «8» του Μουντιάλ

Με πρωταγωνιστή τον Μπέλιγχαμ, αν και έπαιζε με δέκα από το 54', η Αγγλία πέταξε εκτός το Μεξικό κερδίζοντας με 3-2

«Επτάψυχη» η Αγγλία, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 54ο λεπτό, λόγω της αποβολής με κόκκινη κάρτα του Κουάνσα, κατάφερε να πάρει επική πρόκριση εις βάρος του Μεξικού μέσα στο «Αζτέκα» για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026. 

Με το τελικό 3-2 και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπέλιγχαμ (δύο γκολ) τα «Τρία Λιοντάρια» θα συνεχίσουν στη διοργάνωση, όπου στην επόμενη φάση θ' αντιμετωπίσουν τη Νορβηγία στις 12/7 (00:00). Το Μεξικό, μετά τον Καναδά, γίνεται η δεύτερη συνδιοργανώτρια που μένει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η απόκρουση του Πίκφορντ στο 15' σε κεφαλιά του Χιμένες ήταν η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα. Σε διάστημα τριών λεπτών και συγκεκριμένα στο 36' και 38' η Αγγλία «πάγωσε» το «Αζτέκα» με δύο γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ από ασίστ των Κέιν και Σάκα.

Το ματς μετά το ημίωρο έγινε... ροντέο, καθώς οι Μεξικανοί κατάφεραν να ξαναμπούν στη διεκδίκησή του στο 42' με τον Χούλιαν Κινιόνες να μειώνει σε 1-2. Θα μπορούσε, μάλιστα, η ομάδα του Αγκίρε να φτάσει και στην ισοφάριση, αλλά ο Πίκφορντ είπε «όχι» δύο φορές στον Χιμένες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Το ματς πήρε... φωτιά στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, αρχικά με το δοκάρι των Άγγλων σε σουτ του Ο'Ράιλι στο 49' και στη συνέχεια με την αποβολή του Κουάνσα στο 54' για το σκληρό φάουλ που έκανε δύο λεπτά νωρίτερα ο κεντρικός αμυντικός των «Τριών Λιονταριών» στον Άλβαρες.

Κι ενώ τα πράγματα έδειχναν να... στραβώνουν για τα καλά για το συγκρότημα του Τούχελ, ο Γκόρντον κέρδισε πέναλτι στο 58' από κεφαλιά πάσα του Κέιν. Καθαρή η ανατροπή του επιθετικού της Μπαρτσελόνα από τον Ράνχελ, με τον Κέιν στο 60' να νικά τον γκολκίπερ των Μεξικανών και να «γράφει» το 3-1 με το έκτο του γκολ στη διοργάνωση.

Η «απάντηση» των γηπεδούχων ήταν άμεση και, μάλιστα, με το ίδιο...νόμισμα. Ο Χάρι Κέιν στο 67', στην προσπάθεια του ν' απομακρύνει την μπάλα μέσα από την περιοχή της ομάδας του βρήκε το πόδι του Γκαγιάρδο υπέπεσε σε πέναλτι, που υπέδειξε ο Φαγάνι μετά την παρέμβαση του VAR. Ο Ραούλ Χιμένες στο 69' νίκησε τον Πίκφορντ μειώνοντας σε 2-3.

Παρά την πίεση που άσκησε στη συνέχεια η ομάδα του Χαβιέ Αγκίρε δεν μπόρεσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, με τους Άγγλους να πανηγυρίζουν απόλυτα δικαιολογημένα.

Διαιτητής: Α. Φαγάνι (Ιράν)

Κίτρινες: Σάντσες - Ράις, Ο' Ράιλι, Γκεΐ

Κόκκινες: 54' Κουάνσα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΕΞΙΚΟ (Χαβιέ Αγκίρε): Ράνχελ, Σάντσες (79' Φιδάλγο), Μόντες (46' Άλβαρες), Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Ρόμο (61' Γκουτιέρες), Μόρα (61' Σ. Χιμένες), Αλβαράδο, Ρ. Χιμένες, Κινιόνες (81' Μαρτίνες)

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκεΐ, Ο'Ράιλι (75' Μπερν), Άντερσον (75' Σπενς), Ράις, Σάκα (57' Στόουνς), Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν (90' Ρότζερς)

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το συγκινητικό «αντίο» του Καϊάφα στον Σεραφείμ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μουντιάλ: Η ιστορία πίσω από τον viral πανηγυρισμό της Νορβηγίας

World Cup 2026

|

Category image

Νέο ντιλ του Απόλλωνα με DIMCO

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αφαίρεση βαθμών σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Βαρύτατη ποινή σε Τζόουνς και τιμωρία σε Ναν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«We Keep Rising»: Τα εισιτήρια διαρκείας της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα ραντάρ των Χιτ του Αντετοκούνμπο ο ΝτεΡόζαν

NBA

|

Category image

Ριβάλντο για αποκλεισμό Βραζιλίας: «Μια θλιβερή μέρα, ο Βίνι έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη για το πέναλτι»

World Cup 2026

|

Category image

Παρνασσός και ΑΠΟΕΛ οι νικητές στο Limassol Beach Handball Tournament 2026

Χαντμπολ

|

Category image

Ντιόγκο Γκόμες ο πέμπτος της ΑΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

Κλείνει και το θέμα του Ντιόγκο Γκόμες στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Φτωχότερη» η οικογένεια της Νέας Σαλαμίνας, απεβίωσε ο Ανδρέας Τζιωνής «Κοντεάτης»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Μπλάτερ: «Quo vadis FIFA; Οι κόκκινες κάρτες δεν ανατρέπονται με πολιτικά τηλεφωνήματα»

World Cup 2026

|

Category image

Παραμένει στον ιστό της η σημαία της Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εποχή Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης

EUROLEAGUE

|

Category image

Tονάλι με ποσό-ρεκόρ στην Τότεναμ!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη