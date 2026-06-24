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Με πείσμα η καθιέρωση!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Με πείσμα η καθιέρωση!

Πέντε χρόνια μετά το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ και τρία έπειτα την τελευταία ανανέωση με τους γαλαζοκιτρίνους, χθες επιβεβαιώθηκε και επίσημα ότι επεκτείνεται η παρουσία του Νικόλα Κούτσακου στον Αρχάγγελο, μέχρι το 2029.

Ο 22χρονος εξελίσσεται μέσα στα χρόνια και πλέον έφτασε η στιγμή για την καθιέρωσή του στον βασικό κορμό, μετά και την περσινή περίοδο κατά την οποία είχε σεβαστό χρόνο συμμετοχής, ενώ έδωσε μεγάλη βοήθεια και στο σκοράρισμα. Συνολικά κατέγραψε 35 συμμετοχές σε πρωτάθλημα (30) και κύπελλο (5), εκ των οποίων οι 19 ως βασικός. Πέτυχε οκτώ τέρματα και έδωσε τρεις ασίστ.

Για να πείσει τους αρμόδιους ότι αξίζει μία θέση στο ρόστερ, ο Κούτσακος κατάφερε να αποδείξει την ποιότητά του μέσω δανεισμών στην ΠΟ Ξυλοτύμπου, τον Εθνικό, τον Αχυρώνα και πρόπερσι στην Ομόνοια Αραδίππου, όπου η εικόνα του έδωσε το «εισιτήριο» παραμονής στον Αρχάγγελο. Και τα κατάφερε. Μπορεί για τον ΑΠΟΕΛ να ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά, όμως ο 22χρονος στράικερ ήταν ανάμεσα στα κέρδη των πρωτευουσιάνων στη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Πλέον, ο Κούτσακος θεωρείται ένα «χρήσιμο εργαλείο» ενόψει και της νέας αγωνιστικής περιόδου, αλλά και των επόμενων χρόνων, με την υποσημείωση ότι ακούγονται σειρήνες από το εξωτερικό. Κατά πόσον θα προκύψει οποιοδήποτε νέο επεισόδιο με τον Κούτσακο θα φανεί στην πορεία. Πάντως, εάν υπάρξει θέμα μεταγραφής του θα πρέπει να ικανοποιηθεί και ο ΑΠΟΕΛ, γνωρίζοντας πλέον ότι, μετά την ανοδική του πορεία, έχει αυξηθεί και η χρηματιστηριακή αξία του, με το transfermarkt να τον ανεβάζει κατά 450.000 σε ένα χρόνο και πλέον κοστολογείται στις 750.000.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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