«Κατέθεσε πρόταση για Εμρέλι ο ΑΠΟΕΛ»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από το «azerisport.com» για τον ΑΠΟΕΛ.

Όπως αναφέρει μέσω ρεπορτάζ, η ομάδα της πρωτεύουσας έχει καταθέσει πρόταση στην Καϊζερσλάουτερν για τον Αζέρο επιθετικό, Μαχίρ Εμρελί.

Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Ο κυπριακός σύλλογος έκανε επίσημη πρόταση στην Καϊζερσλάουτερν για τον Εμρέλι.

Ο κυπριακός σύλλογος, ΑΠΟΕΛ, έκανε επίσημη πρόταση στη γερμανική Καϊζερσλάουτερν για την απόκτηση του Αζέρου επιθετικού Μαχίρ Εμρελί.

Σύμφωνα με azerisport.com, ο σύλλογος από τη Λευκωσία θέλει να δει τον επιθετικό της εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν στις τάξεις του τη νέα σεζόν.

Το συμβόλαιο του Εμρέλι με την Καϊζερσλάουτερν, θυμίζουμε, ισχύει μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/28».