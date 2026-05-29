Από τα λόγια στις πράξεις: Καταθέτει πρόταση ο Σάββας Λιασή

Ο Κύπριος επιχειρηματίας είχε έντονες διεργασίες τις τελευταίες εβδομάδες

Από τα λόγια στις πράξεις περνά ο Σάββας Λιασή!

Ο υποψήφιος επενδυτής του ΑΠΟΕΛ έχει συνάντηση με τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων το πρωί της Παρασκευής (29/05) όπου αναμένεται πως αφ’ ενός θα τεθούν όλα επί τάπητος και αφετέρου θα κατατεθεί η πρόταση επένδυσης.

Ο Λιασής είχε έντονες διεργασίες τις τελευταίες μέρες με στόχο να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες της πρότασης, ώστε η διοίκηση με τη σειρά της να την παρουσιάσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (04/05).

Ενδέχεται εντός της ημέρας να προκύψει ανακοίνωση από την εταιρεία των γαλαζοκιτρίνων για τις όποιες εξελίξεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

