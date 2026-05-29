Από τα λόγια στις πράξεις: Καταθέτει πρόταση ο Σάββας Λιασή

Από τα λόγια στις πράξεις περνά ο Σάββας Λιασή!

Ο υποψήφιος επενδυτής του ΑΠΟΕΛ έχει συνάντηση με τη διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων το πρωί της Παρασκευής (29/05) όπου αναμένεται πως αφ’ ενός θα τεθούν όλα επί τάπητος και αφετέρου θα κατατεθεί η πρόταση επένδυσης.

Ο Λιασής είχε έντονες διεργασίες τις τελευταίες μέρες με στόχο να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες της πρότασης, ώστε η διοίκηση με τη σειρά της να την παρουσιάσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (04/05).

Ενδέχεται εντός της ημέρας να προκύψει ανακοίνωση από την εταιρεία των γαλαζοκιτρίνων για τις όποιες εξελίξεις.