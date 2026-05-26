ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Δεν το… κουνάει ο Νίκολιτς και κάνει focus στη νέα σεζόν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΕΚ: Δεν το… κουνάει ο Νίκολιτς και κάνει focus στη νέα σεζόν

Ο Σέρβος τεχνικός παραμένει προσηλωμένος στο πλάνο της Ένωσης και στον σχεδιασμό της νέας σεζόν.

Ξεκάθαρο μήνυμα στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί στέλνει ο Μάρκο Νίκολιτς, με την ΑΕΚ να δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει απρόσκοπτα το πλάνο της ενόψει της νέας σεζόν. Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για τον Σέρβο τεχνικό, τίποτα δεν φαίνεται ικανό να διαταράξει τη συνεργασία του με την Ένωση.

Ο Νίκολιτς, που οδήγησε την ΑΕΚ στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, έχει κερδίσει την πλήρη εμπιστοσύνη της διοίκησης και αποτελεί βασικό πυλώνα του αγωνιστικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, οι Τούρκοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην περίπτωσή του, ωστόσο στην «κιτρινόμαυρη» πλευρά δεν υπάρχει καμία διάθεση συζήτησης.Το όνομα του Σέρβου τεχνικού έφτασε μέχρι και στο τραπέζι των ανθρώπων της Μπεσίκτας, που βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή, όμως η υπόθεση δεν προχώρησε ουσιαστικά. Στην ΑΕΚ είναι ξεκάθαροι: ο Νίκολιτς έχει συμβόλαιο, είναι αφοσιωμένος στο πρότζεκτ και δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αποχώρησης.

Άλλωστε, ο ίδιος έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν μαζί με τους συνεργάτες του, έχοντας άριστη συνεργασία με τον Χαβιέ Ριμπάλτα και τον Μάριο Ηλιόπουλο. Το τρίπτυχο αυτό αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία «χτίζεται» η επόμενη ημέρα της ομάδας, με στόχο τη διατήρηση της κυριαρχίας στην Ελλάδα και την ενίσχυση της παρουσίας στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ο Νίκολιτς επιχειρεί να συνδυάσει την απαραίτητη ξεκούραση με την προετοιμασία για τις επόμενες κινήσεις. Μπορεί να πραγματοποίησε μικρές αποδράσεις εκτός Αθηνών, ωστόσο δεν άφησε σε καμία στιγμή στην άκρη τις εκκρεμότητες που αφορούν τον προγραμματισμό. Η λογική του είναι ξεκάθαρη: όλα στην ώρα τους και χωρίς βιασύνη.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη