ΑΕΚ: Δεν το… κουνάει ο Νίκολιτς και κάνει focus στη νέα σεζόν

Ξεκάθαρο μήνυμα στα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί στέλνει ο Μάρκο Νίκολιτς, με την ΑΕΚ να δείχνει αποφασισμένη να συνεχίσει απρόσκοπτα το πλάνο της ενόψει της νέας σεζόν. Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για τον Σέρβο τεχνικό, τίποτα δεν φαίνεται ικανό να διαταράξει τη συνεργασία του με την Ένωση.

Ο Νίκολιτς, που οδήγησε την ΑΕΚ στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος, έχει κερδίσει την πλήρη εμπιστοσύνη της διοίκησης και αποτελεί βασικό πυλώνα του αγωνιστικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, οι Τούρκοι έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην περίπτωσή του, ωστόσο στην «κιτρινόμαυρη» πλευρά δεν υπάρχει καμία διάθεση συζήτησης.Το όνομα του Σέρβου τεχνικού έφτασε μέχρι και στο τραπέζι των ανθρώπων της Μπεσίκτας, που βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή, όμως η υπόθεση δεν προχώρησε ουσιαστικά. Στην ΑΕΚ είναι ξεκάθαροι: ο Νίκολιτς έχει συμβόλαιο, είναι αφοσιωμένος στο πρότζεκτ και δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο αποχώρησης.

Άλλωστε, ο ίδιος έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν μαζί με τους συνεργάτες του, έχοντας άριστη συνεργασία με τον Χαβιέ Ριμπάλτα και τον Μάριο Ηλιόπουλο. Το τρίπτυχο αυτό αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία «χτίζεται» η επόμενη ημέρα της ομάδας, με στόχο τη διατήρηση της κυριαρχίας στην Ελλάδα και την ενίσχυση της παρουσίας στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ο Νίκολιτς επιχειρεί να συνδυάσει την απαραίτητη ξεκούραση με την προετοιμασία για τις επόμενες κινήσεις. Μπορεί να πραγματοποίησε μικρές αποδράσεις εκτός Αθηνών, ωστόσο δεν άφησε σε καμία στιγμή στην άκρη τις εκκρεμότητες που αφορούν τον προγραμματισμό. Η λογική του είναι ξεκάθαρη: όλα στην ώρα τους και χωρίς βιασύνη.

sport-fm.gr