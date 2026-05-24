Επενδυτής και Γκαρσία

Ο Χάρης Φωτίου είπε πως μέσα στις επόμενες δύο βδομάδες θα προκύψουν νεότερα αναφορικά με το θέμα του επενδυτή στον ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα, η πορεία των συζητήσεων συνδυάστηκε και με την περίπτωση του Πάμπλο Γκαρσία.

Αυτό που έβγαινε προς τα έξω το προηγούμενο διάστημα, είναι πως ο Ουρουγουανός δεδομένα δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των γαλαζοκιτρίνων. Ο Χάρης Φωτίου ωστόσο, είπε πως ο Γκαρσία είναι ουσιαστικά στο περίμενε λόγω των πιθανών εξελίξεων με τον επενδυτή.

Όταν λοιπόν θα έχουμε οριστικές εξελίξεις με τον πιθανό επενδυτή, τότε θα ξεκαθαρίσει και το μέλλον του Πάμπλο Γκαρσία...