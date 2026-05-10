Στέρεψε από επιλογές και το ξέρει

Η ήττα από τον Άρη, διατηρεί τον ΑΠΟΕΛ με την πλάτη στον τοίχο.

Η ομάδα της πρωτεύουσας βρίσκεται στο -3 από την 4η και υπό προϋποθέσεις ευρωπαϊκή θέση, κι αφού έχει ελπίδες, οφείλει να τις κυνηγήσει. Το σύνολο του Πάμπλο Γκαρσία δεν έχει την πολυτέλεια να βλέπει τα εναπομείναντα παιχνίδια σαν αγγαρεία.

Η διαφαινόμενη μη έξοδος στην Ευρώπη θα είναι άλλη μια «πληγή» στην τρέχουσα σεζόν. Ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάζει σημαντικές παθογένειες τις οποίες καλείται να… γιατρέψει αν θέλει να παραμείνει στο κόλπο. Οι ποδοσφαιριστές έστω και σε αυτό το χρονικό σημείο, οφείλουν να σηκώσουν το ανάστημα τους και να παλέψουν μέχρι τέλους. Παράλληλα, θέλουν να δώσουν και απαντήσεις στον Απόλλωνα, μετά τον αποκλεισμό από το κύπελλο.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν λείπουν τα προβλήματα. Ο Γκαρσία δεν υπολογίζει στους Λαΐφη (τιμωρημένος), Μακρίνιος, Μπρόρσον, Μπέλετς, Χριστοδούλου, Σταφυλίδη, Ρόσα, Καττιρτζή και Πιέρο Σωτηρίου.