Πένθος στον ΑΠΟΕΛ για τον χαμό του Στέλιου Μαρκίδη
Ανακοίνωση από το σωματείο των γαλαζοκιτρίνων:
Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του Στέλιου Μαρκίδη, ο οποίος υπήρξε ενεργό και διαχρονικό στέλεχος του κυπριακού αθλητισμού, με σημαντική προσφορά στην καλαθοσφαίριση. Ο Στέλιος Μαρκίδης διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ενώ υπηρέτησε και στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, με ουσιαστική συμβολή στον αθλητισμό της Κύπρου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη.